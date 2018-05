Schlager, gestern und heute

Bernhard Brink: Schlager wird wieder gehört, weil er so wandlungsfähig ist. Dadurch hat er in den letzten Jahren deutlich an Wert gewonnen. Das verraten die hohen Umsätze, die im Schlagergeschäft nach wie vor gemacht werden, ebenso, wie die große Beliebtheit beim Publikum. Das gilt quer durch alle Altersschichten.