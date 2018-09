"Forever Young"

Nana Mouskouri: Nehmen wir Udo Lindenberg, dessen großartigen Song, "Durch die schweren Zeiten," ich auf meinem Album neu interpretiere. Udo und ich kennen uns schon sehr lange und wie es der Zufall so will, treffen wir uns immer wieder an den unterschiedlichsten Orten. Oft passiert das ganz zufällig in einem Hotel und wir reden. Bei Paul McCartney ist es ähnlich. Paul habe ich schon in London zu den Beatles-Zeiten in einem Tonstudio kennengelernt.