"Schlager ist sexy"

Michelle ist eine erfolgreiche Schlagersängerin. Seit den neunziger Jahren ist die Musikerin eigentlich immer in den Charts zu finden. Mit "Und heute Nacht will ich tanzen" landete sie gleich zu Anfang ihrer wechselvollen Karriere einen großen Hit. Die heute 45-jährige Sängerin saß in der Jury von "Deutschland sucht den Superstar". Sie hat bis heute 13 Studioalben veröffentlicht und wohnt in Köln.