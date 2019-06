Willkommen bei Carmen Nebel

Carmen Nebel verreist mit ihren Zuschauern ohne Flugzeug, Bahn oder Auto, sie holt die Welt einfach nach Offenburg. Am Ende ist Urlaub im eigenen Land doch am schönsten, und so können sich die Zuschauer auch auf die beliebtesten deutschen Schlager freuen.



Mit dabei sind Ireen Sheer, die Ehrlich Brothers, Andy Borg, Beatrice Egli, Matze Knop und viele mehr.



Weitere Gäste der Show werden noch bekannt gegeben.