Stars, Musik und Emotionen

So feiert Claudia Jung ihr 25-jähriges Bühnenjubiläum in der Show. Die Leipziger Kultband, Die Prinzen, werden mit einem Hitmedley begeistern. Der Schlagerliebling Michelle feiert nach einem Jahr der Fernsehabstinenz ein Wiedersehen mit ihren Fans und der irische Sänger Chris de Burgh verzaubert die Zuschauer mit seinen emotionalen Songs. Auch James Last macht Station in Magdeburg, bevor er ab März 2011 europaweit auf Tour geht.