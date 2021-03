"Wie ein Himmel ohne Sterne"

Marianne Rosenberg ist eine Kultsängerin. Ihre Karriere hat die Berlinerin bereits in den 70er Jahren begonnen und ist gleich voll durchgestartet. "Er gehört zu mir", "Ich bin wie Du" oder "Marleen" gelten als echte Evergreens, die auf keiner Party fehlen dürfen. Marianne Rosenberg probierte auch immer neue Musikgenres aus und tourte in großen Hallen und in kleinen Clubs. Mit ZDF.de sprach Rosenberg über Corona und Kreativität.