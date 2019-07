Von Bayern in die weite Welt

Lou Bega: Ja, sofort! Denn es war ein grandioser Abend voller Energie. Kurz zuvor war mein Vater gestorben und eigentlich ging es mir gar nicht so gut zu dieser Zeit. Das änderte sich dann schlagartig. Mein Auftritt mit dem Song "Mambo No. 5" war der Startschuss für meine internationale Karriere. Ein Woche später stürmte ich gleich die Charts in vielen Ländern, von Polen bis Bangladesch.