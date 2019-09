Volle Power

Stefan Mross: Ganz aktuell stecke ich in der Vorbereitung zu meiner Tournee im kommenden Jahr. Das bedeutet eine lange Vorplanung und die Strategie dafür muss stimmen. Viel Arbeit also. Das war früher sicher einfacher. Da hast du ein Plakat an den Baum gehängt und die Bude war voll. Heute funktioniert das nicht mehr so.