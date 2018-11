Bewerben Sie sich mit Ihrem Verein!

Wie heißt ihr Verein? Wie viele Personen umfasst Ihr Verein und was ist Ihre Intention? Teilen Sie uns so viele Informationen wie möglich zu Ihrem Verein mit und schicken Sie uns diese - zusammen mit einem Foto - in einer E-Mail an fernsehgarten@zdf.de, unter dem Stichwort: Verein.