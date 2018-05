Show | ZDF-Fernsehgarten - Großer Hochzeits-Fernsehgarten

An Pfingsten gab es den Fernsehgarten direkt im Doppelpack: Anlässlich der Royalen-Hochzeit in Windsor dreht sich am Pfingstsonntag bei uns alles rund um das schöne Thema Hochzeit. Am Pfingstmontag hingegen sehen sie doppelt, manchmal sogar gleich drei- …