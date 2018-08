Show | ZDF-Fernsehgarten - Kochen im Wok mit Johann Lafer

Der Wok wurde in den 90ern Kult in deutschen Küchen. Johann Lafer gibt Hinweise auf die "Must-haves" in der asiatischen Küche sowie Tipps rund um den Wok. Als Highlight präsentiert er das leckere Hauptgericht "Pad Thai".