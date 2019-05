360°- Livestream

Die HbbTV-Technologie ist in aktuelle TV-Geräte oder Receiver standardmäßig eingebaut (aber unter Umständen nicht sofort aktiv - bitte beachten Sie die Anleitungen der Hersteller). Alles was Sie tun müssen, ist Ihr TV-Gerät mit dem Internet zu verbinden, auf das ZDF umschalten und dann die rote Taste der Fernbedienung zu drücken. Sie gelangen so in die Start-Leiste, in der wir alle unsere HbbTV-Angebote zusammengefasst haben.