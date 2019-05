"Hier ist Berlin!": 50 Jahre "ZDF-Hitparade"

Vor 50 Jahren fing alles an, die letzte Folge liegt nun auch schon fast 19 Jahre zurück. Was ist geblieben von der "ZDF-Hitparade"? Sicher mehr als nur sentimentale Erinnerung an die sogenannte "gute alte Zeit". Nicht wenige der Künstler, die mit und durch die "ZDF-Hitparade" zu großen Stars geworden sind, sind immer noch ganz vorn dabei. Roland Kaiser, Nicole, Bernhard Brink, Michelle und Howard Carpendale seien hier stellvertretend genannt. Andere wie beispielsweise Christian Anders, Lena Valaitis, Bata Illic, Marianne Rosenberg, Michael Holm und Ireen Sheer werden heute nicht zuletzt der "ZDF-Hitparade" wegen als veritable Schlagerlegenden gefeiert. Was also war rückblickend betrachtet die Bedeutung der "ZDF-Hitparade"? Ein Karrieresprungbrett? Bestimmt. Ein Abbild deutschen Musikschaffens? Mag sein. Ein Stück deutsches Kulturgut? Vielleicht sogar auch das. Zweifellos aber war sie ein großes und wichtiges Kapitel in der Geschichte des "Zett-De-Eff".