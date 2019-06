Wir trödeln für Sie!

Flohmarkt im ZDF-Fernsehgarten

Quelle: ZDF/Rico Rossival

Am Pfingstmontag verwandelt sich das Fernsehgarten-Gelände in einen großen Flohmarkt. Sie können nicht dabei sein, haben aber ein bestimmtes Objekt im Auge, dass wir möglicherweise auf unserem Flohmarkt finden könnten? Ob Kleidung, Spielzeug oder Möbel, wir versuchen, so viele wie möglich von Ihnen glücklich zu machen und begeben uns auf die Suche nach Ihrem Wunschobjekt. Aus allen eingegangenen E-Mails behält sich die Redaktion vor, eine Auswahl von bis zu 20 Absendern zu bestimmen, deren Wunschobjekte möglicherweise ergattert werden können.