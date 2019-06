Wir suchen den "Schreber-Streber"!

Wir suchen vier Teams à 2 Personen, die in unserem „Schreber-Fernsehgarten“ am 30. Juni 2019 um einen tollen Mähroboter für ihren Garten spielen wollen. Machen Sie mit und bewerben Sie sich bei uns mit einem Foto von Ihnen in Ihrem Garten und weiteren Infos zu Ihrer Person.