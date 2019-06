Am 11. August findet in der Stadt Mainz wieder ein großer Triathlon statt - und aus diesem Anlass gibt es in diesem Jahr erstmals auch einen ZDF-Fernsehgarten-Triathlon als Team-Sprint-Staffel auf dem Lerchenberg! Acht Teams treten in den drei Disziplinen Schwimmen, Radfahren und Laufen gegeneinander an. Und das Beste: Sie können mit dabei sein!