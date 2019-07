Show | ZDF-Fernsehgarten - Die musikalischen Gäste am 07. Juli 2019 (1/1)

Zu einer Masse an spektakulären Weltrekorden gehören natürlich auch ebenso grandiose musikalische Gäste. Wir freuen uns auf: Beatrice Egli, Duncan Laurence, Annett Louisan, Miricalls, Peter Pux, KEiiNO, Reen, André Stade, Maximilian Arland & Linda Hesse, You Not Us und Marie Wegener.