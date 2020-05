Verreisen Sie mit einem Leihwohnmobil

Wenn Sie im Laufe der Sendung die sprachliche Rätselherausforderung gemeistert haben, dann rufen Sie folgende Gewinnspiel-Telefonnummer an: 01371 – 36 8000 (14 Cent/Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk abweichend) anrufen und abstimmen. Unter allen Teilnehmern, die das gesuchte Sprichwort richtig nennen, wird per Zufallsprinzip ein*e Gewinner*in ermittelt, die am Ende der Sendung live zu Andrea Kiewel geschaltet wird.