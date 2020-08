Aktion: Tierfotos

Wir Deutschen lieben unserer Haustiere - und ja, jede*r, der eins hat, hat unzählige Fotos von dem kleinen Tierchen, weil sie einfach so niedlich sind. In unserem "Einfach tierisch" - Fernsehgarten am 30. August freuen wir uns über Ihre Haustier-Fotos bei uns in der Sendung. Wir werden die Fotos Ihrer Haustiere in eine tolle Aktion mit Gedächtniskünstler Boris Nikolai Konrad einbauen. Seien Sie gespannt.