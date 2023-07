Miträtseln und verreisen!

Und so einfach geht's: Die fünf gesuchten Buchstaben in die richtige Reihenfolge bringen und Sie erhalten den gesuchten Ort in Griechenland, an den die Reise gehen wird. Wenn Sie das Lösungswort wissen, rufen Sie an unter: 01371 - 36 8000 (14 Cent / Anruf).