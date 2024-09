Tierisches Rennen: Mitmachen - Gewinnen!

Bewerben Sie sich mit einem Foto von sich in Ihrem Kostüm. Zu gewinnen gibt es eine Kurzreise im Wert von 500 Euro in eine Stadt ihrer Wahl. Kommen Sie mit Ihrem Ganzkörper-Tierkostüm in unsere Sendung und treten Sie gegen neun andere freudige Tierkostüm-Besitzer*innen in einem kleinen Hindernisparcours an. Wer zuerst die Ziellinie überquert gewinnt den Gutschein.