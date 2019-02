ZDF-Fernsehgarten on tour - am Ostersonntag von Fuerteventura

Show | ZDF-Fernsehgarten - ZDF-Fernsehgarten on tour von der Insel Fuerteventura (19/19)

Aber natürlich gibt es nicht nur Musik, sondern auch Action: Carsten Kühn bietet, in alter "Wetten, dass..?"-Manier, eine Wette an. 50 Eier will er durch Pusten in 90 Sekunden um 180 Grad drehen, ohne dass diese kaputt gehen. Ob es gelingt? Die Antwort gibt es am Ostersonntag um 12.05 Uhr im "ZDF-Fernsehgarten on Tour".