In der dritten und letzten Ausgabe feiert der "ZDF-Fernsehgarten on tour" am "Playa de Amadores" im Süden von Gran Canaria eine Party mit heißen Rhythmen, viel Spiel und noch mehr Spaß.



Gäste sind Glasperlenspiel, Loona, Luca Hänni, Netta, Dario G, Jaden Bojsen, Marquess, Micar und viele andere.



Uli Kunz ist Meeresbiologe, Unterwasserfotograf sowie Forschungstaucher und bezeichnet sich selbst gerne als einen großen "Wasserliebhaber". Was er mit dem Slogan "Mit den Ozeanen schonend umgehen" meint, erläutert er im Talk mit Moderatorin Andrea Kiewel.



Die aktuelle und passende Bademode für das Jahr 2019 präsentiert Style-Expertin Astrid Rudolph gemeinsam mit ihren Models. Für einen weiteren Service steht der Hamburger Bartender und Cocktail-Experte Uwe Christiansen, der seine originellen Drinks sowohl mit als auch ohne Alkohol herstellt.



Schauspieler Manuel Armando Cortez, der Mann an der Seite von Andrea Kiewel, porträtiert auch in der finalen Ausgabe in kurzen Einspielfilmen einige der Schönheiten der Insel Gran Canaria.



Am kommenden Sonntag, am 5. Mai 2019, eröffnet Moderatorin Andrea Kiewel die "ZDF-Fernsehgarten"-Saison 2019 auf dem Lerchenberg in Mainz.