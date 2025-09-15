ARD
Wiedersehen macht Freude
- Musik
- Show
- vergnüglich
ARD
Wiedersehen macht Freude
- UT
- 2025
Axel Bulthaupt lädt zu einem Streifzug durch 30 Jahre MDR-Fernsehunterhaltung ein. Er hat die Schatztruhen des MDR-Archivs geöffnet und musikalische Juwelen gefunden. Gesprächsgäste sind Nik P., Michelle und Hein Simons.
Wiedersehen macht Freude
- Musik
- Show
- vergnüglich
- UT
- 2025
- ARD
Axel Bulthaupt lädt zu einem Streifzug durch 30 Jahre MDR-Fernsehunterhaltung ein. Er hat die Schatztruhen des MDR-Archivs geöffnet und musikalische Juwelen gefunden. Gesprächsgäste sind Nik P., Michelle und Hein Simons.