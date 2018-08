Hammerlose und ein pikantes Duell

Zu einem brisanten Duell kommt es in Gruppe B, wenn RB Leipzig auf den ebenfalls von Red Bull gesponserten FC Salzburg trifft. Ein UEFA-Entscheid aus dem Jahr 2017 hatte ein entsprechendes Aufeinandertreffen erst möglich gemacht. Die Regeln fordern eine strikte Trennung auf allen Ebenen aller an der Champions- oder Europa League teilnehmenden Vereine, hieß es damals.



Dass es zu dem Treffen kommt, war lange nicht klar. Salzburg hatte die scheinbar sichere Champions-League-Qualifikation verspielt und rutschte durch sein Scheitern in die Europa League. Und Leipzig musste in der Europa-League-Qualifikation gegen Sorja Luhansk bis zur letzten Minute zittern. Der schottische Meister Celtic Glasgow und der norwegische Verein Rosenborg Trondheim warten als weitere attraktive Gegner.