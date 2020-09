Karol Linetty (m.) im Duell mit Matus Bero (l.).

Quelle: imago

Im zweiten Spiel in der Gruppe kassierte Gastgeber Polen trotz eines Traum-Starts eine 1:2 (1:1)- Niederlage gegen die Slowakei. Polen ging nach nur 53 Sekunden durch einen Kopfball von Patryk Lipski in Führung.



Für die Slowaken drehten Martin Valjent (20.) und der eingewechselte Pavol Safranko (78.) die Partie. Die Slowakei führt die Gruppe damit mit drei Zählern an. Nur der Gruppenerste und der beste von drei Gruppenzweiten ziehen ins Halbfinale ein.