NFL-Spieler Kaepernick kniet während der Hymne. Archivbild Quelle: Ted S. Warren/AP/dpa

Smith und Carlos kämpften nach ihrer Rückkehr in die USA um ihre Existenz und bekamen nur schwer wieder Boden unter den Füßen. Beide spielten zunächst wenig erfolgreich in der amerikanischen Football-Profiliga NFL, arbeiteten anschließend als Trainer und Lehrer. Erst Jahre später ernteten sie Anerkennung für ihren Mut. Seit 2005 erinnert eine Statue an der Universität San Jose in Kalifornien an den Protest, der ehemalige Präsident Barack Obama empfing sie im Weißen Haus.



Doch der Kampf gegen die Rassendiskriminierung in den USA geht bis heute weiter. Der ehemalige NFL-Star Colin Kaepernick findet nach seinen umstrittenen Kniefallprotesten während der US-Hymne seit mittlerweile eineinhalb Jahren keinen Klub. US-Präsident Donald Trump beschimpfte den Quarterback als "Hurensohn".