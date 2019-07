Becker und Graf und ein Tag für die Ewigkeit

Fast wäre allerdings dann das "Dinner for two" am Ende jenes denkwürdigen 9. Juli 1989 zum "Dinner for one" geworden, denn es ging bereits auf Mitternacht, als Boris Becker im Smoking und mit gestylter James-Dean-Frisur endlich zum Champions Dinner anrückte. Und weil es eben schon so spät war, blieb dem jungen Traumpaar des Abends der bei nahezu allen Siegern bis heute höchst verpönte Ehrentanz erspart. Zum Glück, wie beide versicherten.