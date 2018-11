In der Champions League schon mit einem Bein im Achtelfinale, doch in der Liga dicht an der Abstiegszone: Der FC Schalke steht vor dem Duell der Altmeister am Samstag (18.30 Uhr, ab 23 Uhr Sportstudio) gegen den Nürnberg unter Druck - trägt aber nach außen Gelassenheit zur Schau.