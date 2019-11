Ein Jahr zum Erwachsenwerden

In den Tagen der Tour-Finals wirkt Zverev zumindest wieder mehr mit sich im Reinen, gereifter. Sein Vater ist zurück an seiner Seite, über eine Zusammenarbeit mit Boris Becker in der nächsten Saison wird gemunkelt. Apey sieht Zverev im Herbst 2020 in London vor Gericht wieder, mittlerweile wird er von Federers Team 8 gemanaged. Und diese Verbindung ist lukrativ, in dieser Woche bestreitet Zverev mit dem Schweizer Superstar eine Schaukampfreise durch Südamerika: vier Länder in sieben Tagen. Der Rest der Tenniswelt spielt dann bei der Premiere des neuen Davis-Cup-Finales in Madrid. Dort anzutreten hatte Zverev schon im Februar kategorisch ausgeschlossen, und seine Kritik gerade in der Sport Bild wiederholt, dass der Turnierkalender viel zu lang und zu voll sei. "Ich spiele eh schon zu viel." Jetzt überlegt Zverev aber, kurz vor Silvester mit Federer noch ein dreitägiges Show-Event im chinesischen Hangzhou zu spielen. Erwachsen wird man eben nicht über Nacht.