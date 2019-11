Zverev verpasst Finale von London

Aus der Titelverteidigung bei den ATP Finals wird nichts für Alexander Zverev.

Quelle: AI

Alexander Zverevs Hoffnung auf einen erneuten Titel-Coup in London ist geplatzt. Der Vorjahressieger hat bei den ATP Finals den Einzug ins Endspiel verpasst. Der 22-jährige Deutsche verlor am Samstagabend sein Halbfinale gegen den Österreicher Dominic Thiem 5:7, 3:6. Thiems Gegner im Kampf um den prestigeträchtigen Titel ist der Grieche Stefanos Tsitsipas, der am Nachmittag Rekordsieger Roger Federer ausgeschaltet hatte.