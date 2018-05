Alexander Zverev will den Grand-Slam-Fluch brechen

Ich mache es jetzt so, dass ich einfach jedes Match genieße, egal wo und egal bei welchem Turnier. Alexander Zverev

Geduld, Zeit, Vertrauen - das sind die Ratschläge, die Zverev zuletzt oft bekam. Sei es von Becker, Federer oder Rafael Nadal. Sie alle wissen, dass es bei Zverevs enormem Talent nur eine Frage der Zeit ist, bis er auch die Grand-Slam-Bühne beherrschen wird. Doch die Erwartungen von außen sind das eine, die eigenen das andere. "Ich habe mich selbst zu sehr unter Druck gesetzt", gestand Zverev nach seinem Drittrundenaus in Melbourne ein. Er selbst will den Erfolg bei den Grand Slams zu sehr, und manchmal schaute er im vermeintlich so einfachen Tableau schon zu weit voraus und scheiterte dadurch wieder früh.



In Paris auch wieder? "Ich mache es jetzt so, dass ich einfach jedes Match genieße", sagte Zverev, "egal wo und egal bei welchem Turnier, ob ein Masters oder Grand Slam. Ich habe einfach Spaß beim Spielen und genieße es, das vor so vielen Zuschauern zu machen." Den Druck rausnehmen, sich einreden, dass es kein Grand Slam, sondern nur ein normales Match bei einem alltäglichen Turnier ist. Das ist der Plan. Aber alle Augen sind auf ihn gerichtet in Paris. Ohne Federer ist Zverev die Nummer zwei der Setzliste und damit der große Herausforderer des zehnmaligen Champions Nadal. Mehr noch, seit Zverev den Mallorquiner beim Masters-Finale in Rom am Rande der Niederlage hatte.