Lieber lässt sich die NFL auf Akteure aus der black community ein, die flexibler reagieren und keinen Ärger machen. Wie die von Anquan Boldin mitgegründete "Players Coalition", die dank 90 Millionen Dollar Liga-Zuschuss viele tolle Projekte für soziale Gerechtigkeit unterstützt, sich aber nicht mit dem US-Präsidenten anlegt. Oder wie die Rap-Ikone Jay-Z, der einen der Spots zur Polizeigewalt produziert hat.



Der umtriebige Unternehmer ist "auf den NFL-Zug aufgesprungen, als er merkte, wie lukrativ das Thema soziale Gerechtigkeit sein kann", ätzt der "Miami Herald". Noch vor einem Jahr hatte der Superstar auch wegen Kaepernick für die Halbzeit-Show abgesagt und die NFL im Song "Apeshit" verewigt: "I said no to the Super Bowl. You need me, I don’t need you."



Nun ist der Musiker das dringend benötigte Sprachrohr einer Liga, die angesichts von über 70 Prozent schwarzer Spieler nicht darum herumkommt, sich der von Kaepernick angestoßenen Diskussion anzunehmen.