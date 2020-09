In der erst kurzen Zeit seines Schaffens hat Mahomes Rekord an Rekord gereiht und Erwartungen geweckt. Gleich im zweiten Spiel als Starter stieg er mit 22 Jahren zum jüngsten Quarterback auf, dem sechs Touchdowns in einer Partie gelangen. Am Ende der Spielzeit 2018 standen sagenhafte 50 Pässe in die gegnerische Endzone zu Buche, nur sechs hinter der Bestmarke von NFL-Legende Peyton Manning.