Comeback-König Brady bricht alle Rekorde

Endlich zeigte die beste Abwehr der Liga ihre Klasse und erstickte Atlantas Versuche im Keim. Offensiv leistete das Team von Trainer Bill Belichik mit dem Rücken zur Wand schier Unglaubliches. Alleine der Wahnsinns-Fang von Julian Edelman, der kurz vor Ende der regulären Spielzeit noch den Ausgleich einleitete, wird in die Football-Geschichte eingehen. Schließlich war es James White vorbehalten, den Ball zum kaum noch für möglich gehaltenen Sieg in die Endzone zu laufen. In jedem anderen Spiel wäre der Running Back mit seinen drei Touchdowns wohl der große Held gewesen. Doch an diesem unglaublichen Abend in Texas stand ein anderer uneingeschränkt im Mittelpunkt.