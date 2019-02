Die Rams - ein Glücksfall für die NFL

Szene aus der ersten Saison nach dem Umzug nach St. Louis: Rams-Quarterback Chris Miller (li.) gegen Raiders-Linebacker Aaron Wallace

Für die NFL geht es darum zu zeigen, dass "Relocation" wirklich funktioniert und nicht nur ein beliebtes Drohinstrument ist, um sich öffentliche Hilfe für neue Stadien an den traditionellen Standorten zu sichern. Denn in den nächsten Jahren könnte der Umzug weiterer Teams in andere Städte folgen.



Und vor allem will die Liga endlich den mit 5,3 Millionen Haushalten nach New York zweitgrößten TV-Markt der USA melken. Mit lokalen Top-Teams, so die Rechnung, lassen sich höhere Quoten und Werbeerlöse erzielen. Die kämen der Liga gut zu pass, denn von 2013 bis 2017 gingen die Quoten ligaweit zurück. Von durchschnittlich 17,4 auf 14,9 Millionen Zuschauer pro Spiel. .