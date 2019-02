Robert Kraft - Herrscher der Patriots-Dynastie

Ligaweit hat Kraft einen exzellenten Ruf. So half der Unternehmer 2011, einen Streik zu verhindern, als die Tarifverhandlungen ins Stocken gerieten. "Er hat uns geholfen, den Football zu retten", sagte Spielervertreter Jeff Saturday über Krafts Rolle im Konflikt. NFL-Chef Roger Goodell lobte Kraft vorm Super Bowl in Atlanta explizit: "Ich kenne nicht viele Teambesitzer, die so in das Liga-Geschehen involviert sind."