Kritische Analyse tut not

Die Vorrunde überstehen. Irgendwie. Und wenn es dabei nicht rund läuft, hat das eigentlich schon Tradition. Insofern fügt sich das Weiterkommen bei der Frauen-EM 2017 in den Niederlanden in ein altbekanntes Bild. „Nervenaufreibend in positivem Sinne“ sei es gewesen, sagte Steffi Jones und wirkte doch entspannt. „Bis auf die Torabschlüsse bin ich mit dem Sieg zufrieden. Es war eine große Leistung, was Laufbereitschaft und Wille angeht.“