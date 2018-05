Angelique Kerber: Ohne viel Tamtam

Die 30 Jahre alte Norddeutsche will am liebsten ihre Ruhe haben bei einem Grand Slam, und die hatte sie am Dienstagabend bei ihrem Auftakt. Mit Mona Barthel traf sie auf eine Gegnerin, die ihr zuletzt gut lag und mit der sie auch in dieser Partie wenig Probleme haben sollte.



Die letzte Niederlage gegen eine Landsfrau kassierte Kerber 2013 - gegen Barthel - doch dieses Mal geriet sie nie in Gefahr. Mit 6:2 und 6:3 zog Kerber zügig in die zweite Runde ein. Der Nummer zwölf der Welt und der aktuell hinter Julia Görges zweitbesten Deutschen ist der Auftakt in Paris gelungen.



Und er könnte ihr wieder mehr Lust auf den Sandplatzklassiker machen. Aus einem Grund spielt sie sogar gerne auf diesem Belag. "Er kann mich zu einer besseren Spielerin machen", sagt sie im ZDF-Interview. Auf Sand könne sie lernen, mehr Geduld in ihr Spiel zu bringen.