Mit seinen unvergesslichen Sieg-Rennen über 100 und 200 Metern in Peking und London, sowie seinem Staffelerfolg 2016 in Rio hielt der Sprint-Superstar Usain Bolt die Welt in Atem. Original-Kommentare von Wolf-Dieter Poschmann und Peter Leissl.

Beitragslänge: 62 min Datum: 02.05.2020 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 31.12.2020