FC Arsenal - altes Leid mit der Defensive

90 Fazit:

Schluss in Porto: Die Hausherren bezwingen die Young Boys Bern zu Recht mit 2:1 und sichern sich die ersten drei Zähler der Europa-League-Saison 2019/2020. Nach der bereits verdienten Halbzeitführung hatte der zweite Durchgang lange Zeit wenig zu bieten. Abgesehen von einem Soares-Abschluss nach 69 Minuten passierte fast nichts. Vor allem die Gelb-Schwarzen lieferten offensiv eine enttäuschende Leistung ab, wohingegen es so schien, als ob die Drachen auf der Gegenseite das Tempo jederzeit anziehen könnten. Wenn ein weiterer Treffer gefallen wäre, dann wohl für Blau-Weiß. Für die Portugiesen geht es am Sonntag in der Liga gegen CD Santa Clara weiter, ehe sie in zwei Wochen zu Feyenoord Rotterdam reisen. Gleichzeitig empfangen die Eidgenossen die Glasgow Rangers. Zunächst treten sie aber ebenfalls am Sonntag daheim gegen den FC Basel an.

90 Fazit

Der Schlusspfiff ertönt in Wolfsburg, der heimische VfL schlägt den FC Oleksandriya problemlos und fährt mit dem 3:1 verdiente erste drei Punkte ein. Die Wölfe haben die Zügel verständlicherweise im zweiten Durchgang etwas schleifen lassen und versucht, das Ding im Passspielmodus nach Hause zu schaukeln - das ging nach dem Gegentreffer aus dem Nichts nicht mehr, sodass noch einmal der Turbo eingelegt und das 3:1 erzielt wurde. In der Schlussphase gab es dann noch die ein oder andere zusätzliche Chance für die Niedersachsen, die durchaus hätten höher gewinnen können. Dennoch: Wolfsburg holt die einzigen Euro League Zähler für die Bundesliga heute Abend und setzt sich an die Spitze der Gruppe I.

90 Spielende

90 Spielende

90 Fazit:

Borussia Mönchengladbach bekommt zum Start der Europa-League-Saison durch eine 0:4-Heimpleite gegen den Wettbewerbsneuling Wolfsberger AC eine blamable Abreibung verpasst. Nach dem 0:3-Pausenrückstand wurde die Ballbesitzdominanz der Fohlen zwar noch größer, doch die vorherige Harmlosigkeit im letzten Felddrittel konnte nicht abgestellt werden. Lediglich Pléa kam in der 60. Minute zu einem zwingenden Abschluss. Der große Außenseiter aus Kärnten konnte seine Anteile im Laufe der zweiten Halbzeit wieder vergrößern und schickte nach einer Liendl-Ecke durch Leitgebs nächsten erfolgreichen Kopfball die ersten schwarz-weiß-grünen Fans auf die Heimreise (68.). In der Schlussphase gelang der Rose-Truppe nicht einmal mehr der Ehrentreffer. Während sie die höchste europäische Heimniederlage ihrer Vereinsgeschichte zu verarbeiten hat, darf sich der Europa-League-Debütant über einen sensationellen Auftakt freuen. Borussia Mönchengladbach empfängt in der Bundesliga am Sonntag Fortuna Düsseldorf. Der Wolfsberger AC reist in der österreichischen Eliteklasse ebenfalls in drei Tagen zum TSV Hartberg. Einen schönen Abend noch!

90 Den muss er besser abschließen! Über den etwas ungelenken Weghorst kommt der Ball nach links zu Nmecha, der sich auch stark in den Strafraum dribbelt, aber dann mit rechts abschließt - da hätte er den Linken nehmen müssen!

90 Zwei Minuten der Nachspielzeit sind bereits absolviert, auf einen Ausgleich deutet recht wenig hin. Es wird wohl bei diesem definitiv verdienten Sieg der Gastgeber bleiben.

90 Spielende

90 Wolfsberg kann durch Schmerböck, der von der linken Strafraumseite an Sommer scheitert, und durch Schmidt, der mit dem Abpraller an Zakaria scheitert, sogar noch das fünfte Tor erzielen. Wenig später ist die Partie dann beendet.

90 Arnold einmal mehr mit einem brandgefährlichen Abschluss - aber der Distanzschuss geht knapp links neben den Pfosten. Ein klasse Spiel des Wölfe-Leaders heute Abend!

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

90 Gelbe Karte für Otávio (FC Porto)

Otávio stoppt Zesiger etwas zu ruppig und wird verwarnt.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

Trotz des deutlichen Spielstands werden 180 Sekunden nachgespielt.

90 Einwechslung bei Wolfsberger AC: Marc Andre Schmerböck

90 Auswechslung bei Wolfsberger AC: Anderson Niangbo

89 Gelbe Karte für Kaspars Dubra (FC Oleksandriya)

Der Lette hat das Bein bei einem hohen Ball oben und trifft den durchstartenden Steffen. Da ist der mit Gelb gut bedient.

88 YB versucht es nochmal mit verzweifelten Angriffen. Vor allem hohe Bälle sind nun das Mittel der Wahl. Sollte dies zum Erfolg führen? Viel Zeit ist nicht mehr auf der Uhr.

88 Raffael setzt aus dem halblinken Angriffskorridor einen Schuss mit dem linken Spann ab. Den unplatzierten Aufsetzer kann Keeper Kofler unter sich begraben.

90 Spielende

90 Gelbe Karte für Murilo (Sporting Braga)

90 Gelbe Karte für Willy Boly (Wolverhampton Wanderers)

90 Spielende

90 Spielende

90 Spielende

90 Spielende

90 Gelbe Karte für Connor Goldson (Rangers FC)

90 Auswechslung bei KAA Gent -> Jonathan David

90 Einwechslung bei KAA Gent -> Giorgi Kvilitaia

90 Spielende

90 Tor für Slovan Bratislava, 4:2 durch Moha

90 Auswechslung bei KAA Gent -> Sven Kums

90 Einwechslung bei KAA Gent -> Brecht Dejaegere

90 Spielende

90 Tor für Slovan Bratislava, 3:2 durch Marin Ljubičić

90 Spielende

90 Spielende

90 Tor für AS Rom, 4:0 durch Justin Kluivert

90 Auswechslung bei Rangers FC -> Scott Arfield

90 Einwechslung bei Rangers FC -> Andy King

90 Gelbe Karte für João Palhinha (Sporting Braga)

86 Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Renato Steffen

86 Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Admir Mehmedi

85 Das Leder läuft nun viel in den Wolfsburger Reihen, ohne dass es zu Chancen kommt. Wolfsburg will nun die drei Punkte mit möglichst wenig Restaufwand einsacken.

85 Fábio Silva will von links in den Strafraum nach innen laufen, hat dabei die Augen aber nur an der Murmel. Statt den zentral im Rückraum lauernden Uribe mitzunehmen, verliert er sie auf diesem Weg.

86 Der stolze Gästetrainer Struber nimmt mit Ritzmaier den nächsten Torschützen vom Rasen. Die letzten Minuten auf dem Feld mitgenießen darf Wernitznig.

88 Auswechslung bei Partizan Belgrad -> Umar Sadiq

88 Einwechslung bei Partizan Belgrad -> Petar Gigić

88 Auswechslung bei Slovan Bratislava -> Ibrahim Rabiu

88 Einwechslung bei Slovan Bratislava -> Kenan Bajrič

88 Auswechslung bei Sporting Braga -> Ricardo Horta

88 Einwechslung bei Sporting Braga -> Murilo

85 Einwechslung bei Wolfsberger AC: Christopher Wernitznig

85 Auswechslung bei Wolfsberger AC: Marcel Ritzmaier

82 Der Youngster macht direkt auf sich aufmerksam! Aus spitzem linken Winkel und 13 Metern zieht er ab und visiert die kurze Ecke ab. von Ballmoos ist aber rechtzeitig unten und pariert zum Eckball, der nichts einbringt.

84 Einwechslung bei Wolfsberger AC: Alexander Schmidt

83 Latte! Arnold haut das Ding von rechts außen in den Strafraum, dort kommt Nmecha erstmal nicht heran, aber der Abwehrmann hinter ihm fälscht die Kugel oben auf die Latte ab - Glück für die Zentralukrainer!

86 Auswechslung bei Feyenoord Rotterdam -> Luis Sinisterra

86 Einwechslung bei Feyenoord Rotterdam -> Jens Toornstra

86 Auswechslung bei Ludogorez Rasgrad -> Claudiu Keșerü

86 Einwechslung bei Ludogorez Rasgrad -> Dan Biton

86 Auswechslung bei Sporting Braga -> André Horta

86 Einwechslung bei Sporting Braga -> João Novais

84 Auswechslung bei Wolfsberger AC: Shon Weissman

83 Dosenöffner Weismann ist der erste Akteur, der den Rasen verlassen wird. Der offensive Israeli wird durch Schmidt positionsgetreu erzielt.

85 Gelbe Karte für Cicinho (Ludogorez Rasgrad)

85 Gelbe Karte für Wahbi Khazri (AS Saint-Étienne)

85 Gelbe Karte für Fred (Manchester United)

85 Auswechslung bei Ferencvárosi TC -> Danylo Ignatenko

85 Einwechslung bei Ferencvárosi TC -> Abraham Frimpong

82 Gelbe Karte für Eugene Banada (FC Oleksandriya)



80 Der Man of the Match verlässt den Platz. Soares wird durch den 17-jährigen Fábio Silva ersetzt.

81 Einwechslung bei FC Oleksandriya: Yevhen Protasov

81 Auswechslung bei FC Oleksandriya: Valeri Luchkevych

84 Auswechslung bei AZ Alkmaar -> Calvin Stengs

84 Einwechslung bei AZ Alkmaar -> Jordy Clasie

84 Auswechslung bei Ludogorez Rasgrad -> Jody Lukoki

84 Einwechslung bei Ludogorez Rasgrad -> Jorghinho

84 Gelbe Karte für Marin Ljubičić (Slovan Bratislava)

84 Auswechslung bei Sporting Braga -> Galeno

84 Einwechslung bei Sporting Braga -> Trincão

80 Das Spiel läuft nach beim 3:1 aus, die Ukrainer haben erkannt, dass der heutige Gegner wohl eine Nummer zu groß ist am heutigen Abend. Die Power in der Offensive fehlt einfach.

80 Einwechslung bei FC Porto: Fábio Silva

80 Auswechslung bei FC Porto: Tiquinho Soares

78 Langsam muss von den Bernern mehr kommen. Die Schlussoffensive sollte bald eingeläutet werden. Sonst starten sie in der prominent besetzten Gruppe mit Porto, den Glasgow Rangers und Feyenoord Rotterdam gleich mit einer Pleite.

82 Auswechslung bei Rangers FC -> Glen Kamara

82 Einwechslung bei Rangers FC -> Joe Aribo

82 Auswechslung bei Slovan Bratislava -> Joeri de Kamps

82 Einwechslung bei Slovan Bratislava -> Marin Ljubičić

82 Auswechslung bei Besiktas Istanbul -> Georges-Kévin N'Koudou

82 Einwechslung bei Besiktas Istanbul -> Güven Yalçın

82 Auswechslung bei FC Astana -> Dorin Rotariu

82 Einwechslung bei FC Astana -> Ndombe Mubele

80 Die Fohlen werfen trotz des aussichtslosen Spielstands alles nach vorne. Sie wollen wenigstens noch die höchste europäische Heimpleite in der Vereinsgeschichte verhindern.

77 Der bislang noch nicht so zum Zuge gekommene Nmecha darf sich nochmal zeigen auf internationaler Bühne.

81 Auswechslung bei KAA Gent -> Roman Yaremchuk

81 Einwechslung bei KAA Gent -> Dylan Bronn

75 Gaudino passt aus dem linken Halbraum stark in die Schnittstelle zu Hoarau. Der 35-Jährige startet ideal durch und sieht den in der Mitte einschussbereiten Assalé. Der Angriff wird jedoch - zu Unrecht - abgepfiffen wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung. Sehr ärgerlich.

80 Gelbe Karte für Glen Kamara (Rangers FC)

80 Auswechslung bei Wolverhampton Wanderers -> Matt Doherty

80 Einwechslung bei Wolverhampton Wanderers -> Adama Traoré

76 Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Lukas Nmecha

77 Gelbe Karte für Christoph Kramer (Bor. Mönchengladbach)

Kramer stoppt Schmid in der gegnerischen Hälfte per Trikotzupfer, um einen Gegenstoß zu verhindern.

76 Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Josip Brekalo

76 Bénes probiert sich noch einmal aus der zweiten Reihe, feuert aus halbrechten 20 Metern in Richtung Gästekasten. Kofler ist rechtzeitig abgehoben und lenkt die Kugel um den Pfosten. Nach kurzer Ausführung der Ecke zirkelt Bensebaini aus halblinken 13 Metern auf die lange Ecke und verfehlt das Aluminium nur knapp.

79 Auswechslung bei Partizan Belgrad -> Aleksandar Šćekić

79 Einwechslung bei Partizan Belgrad -> Seydouba Soumah

79 Auswechslung bei Besiktas Istanbul -> Abdoulay Diaby

79 Einwechslung bei Besiktas Istanbul -> Jeremain Lens

78 Auswechslung bei Feyenoord Rotterdam -> Sam Larsson

78 Einwechslung bei Feyenoord Rotterdam -> Nicolai Jørgensen

78 Gelbe Karte für Matheus Magalhães (Sporting Braga)

78 Auswechslung bei Manchester United -> Marcos Rojo

78 Einwechslung bei Manchester United -> Ashley Young

74 Brekalo schickt diesmal Weghorst im linken Strafraum, dieser bleibt uneigennützig und spielt nochmal auf die andere Seite zum mitgelaufenen Mbabu, aber der wird am Fünfer kurz vorm Einschlag geblockt.

75 Lainer legt sich die Kugel auf der rechten Strafraumseite nach Pass von Bénes auf den linken Innenrist und schlenzt in Richtung der oberen linken Ecke. Der Versuch des Österreichers ist etwas zu hoch angesetzt.

77 Auswechslung bei İstanbul Başakşehir F.K. -> Fredrik Gulbrandsen

77 Einwechslung bei İstanbul Başakşehir F.K. -> Demba Ba

73 YB-Trainer Seoane verliert nicht viel Zeit und wechselt zum dritten Mal. Gaudino nimmt den Platz von Fassnacht ein.

73 Einwechslung bei BSC Young Boys: Gianluca Gaudino

73 Auswechslung bei BSC Young Boys: Christian Fassnacht

71 Plötzlich die Schweizer! Zunächst verpasst Hoarau in der Mitte eine Flanke von rechts knapp. Aus dem Rückraum spielt Aebischer nach links in den Sechzehner zu Garcia. Der Ex-Bremer hält aus spitzem Winkel und 13 Metern drauf. Marchesín wehrt das abgefälschte Geschoss mit den Beinen gerade noch zur Ecke ab. Die allerdings verpufft.

76 Auswechslung bei Slovan Bratislava -> Dejan Drazič

76 Einwechslung bei Slovan Bratislava -> Erik Daniel

76 Auswechslung bei Wolverhampton Wanderers -> Leander Dendoncker

76 Einwechslung bei Wolverhampton Wanderers -> Diogo Jota

71 Mit Bruma kommt ein eigentlich aussortierter Innenverteidiger auf den Rasen, da einige Akteur bei den Wölfen in der Defensive fehlen. Für 20 Minuten bei einem 3:1 reicht es aber noch beim Niederländer.

75 Tor für AS Saint-Étienne, 3:2 durch Thomas Kaminski (Eigentor)

70 Je ein Tausch auf beiden Seiten. Bei den Gästen darf sich Aebischer für Sierro probieren. Der Champions-League-Sieger von 2004 wechselt Marega für Manafá aus.

72 Raffael und Herrmann kommen für Thuram und Pléa, um zumindest noch für den Ehrentreffer zu sorgen.

71 Einwechslung bei Bor. Mönchengladbach: Patrick Herrmann

74 Auswechslung bei Ludogorez Rasgrad -> Marcelinho

74 Einwechslung bei Ludogorez Rasgrad -> Jacek Góralski

74 Auswechslung bei Rangers FC -> Sheyi Ojo

74 Einwechslung bei Rangers FC -> Brandon Barker

74 Auswechslung bei Besiktas Istanbul -> Víctor Ruiz

74 Einwechslung bei Besiktas Istanbul -> Atiba Hutchinson

74 Auswechslung bei Espanyol Barcelona -> Matías Vargas

74 Einwechslung bei Espanyol Barcelona -> Campuzano

74 Auswechslung bei AS Rom -> Edin Džeko

74 Einwechslung bei AS Rom -> Nikola Kalinić

71 Auswechslung bei Bor. Mönchengladbach: Alassane Pléa

70 Einwechslung bei FC Porto: Wilson Manafá

71 Einwechslung bei Bor. Mönchengladbach: Raffael

70 Auswechslung bei FC Porto: Moussa Marega

71 Auswechslung bei Bor. Mönchengladbach: Marcus Thuram

69 Einwechslung bei BSC Young Boys: Michel Aebischer

69 Auswechslung bei BSC Young Boys: Vincent Sierro

70 Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Jeffrey Bruma

73 Tor für Ludogorez Rasgrad, 5:1 durch Claudiu Keșerü

73 Gelbe Karte für Timothée Kolodziejczak (AS Saint-Étienne)

73 Tor für Manchester United, 1:0 durch Mason Greenwood

73 Gelbe Karte für Jordan Veretout (AS Rom)

70 Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Marcel Tisserand

69 Soares hat das 3:1 auf dem Fuß! Kaum kommt die Beschwerde, schon werden die Drachen aktiv. Marega setzt sich prima im gegnerischen Zentraum durch und nimmt Romário mit. Dessen Pass nach links in die Box nimmer Soares mit. Per Haken nach innen bringt er sich aus 14 Metern in eine gute Abschlusssituation. Sein Schuss zischt haarscharf rechts unten vorbei.

68 Zurzeit plätschert die Partie vor sich hin. Weder der FCP noch die Young Boys gehen hier irgendein Risiko. So sollte es besser nicht bis zum Ende gehen - aus neutraler Sicht.

72 Gelbe Karte für Igor Akinfeev (ZSKA Moskau)

72 Auswechslung bei AS Saint-Étienne -> Harold Moukoudi

72 Einwechslung bei AS Saint-Étienne -> Robert Berić

72 Auswechslung bei AS Saint-Étienne -> Romain Hamouma

72 Einwechslung bei AS Saint-Étienne -> Arnaud Nordin

72 Auswechslung bei AS Rom -> Bryan Cristante

72 Einwechslung bei AS Rom -> Jordan Veretout

68 Tooor für VfL Wolfsburg, 3:1 durch Josip Brekalo

Sofort die Antwort des Bundesligisten! Mehmedi wird steil an die rechte Außenbahn geschickt, läuft noch bisschen nach innen und findet dann mit Auge den mitgelaufenen Brekalo am Fünfer, der dann nur noch einschieben muss.

71 Auswechslung bei ZSKA Moskau -> Konstantin Kuchaev

71 Einwechslung bei ZSKA Moskau -> Lucas Santos

71 Gelbe Karte für Miguel Trauco (AS Saint-Étienne)

71 Tor für Sporting Braga, 0:1 durch Ricardo Horta

71 Tor für AS Rom, 3:0 durch Nicolò Zaniolo

68 Tooor für Wolfsberger AC, 0:4 durch Mario Leitgeb

Welch ein Debakel für die Fohlenelf: Wolfsberg erzielt das vierte Tor! Liendls Eckballflanke von der rechten Fahne setzt im Strafraumzentrum einmal auf. Der blanke Leitgeb nickt aus fünf Metern gegen Sommers Laufrichtung präzise in die rechte Ecke.

70 Gelbe Karte für Nuno Sequeira (Sporting Braga)

66 Tooor für FC Oleksandriya, 2:1 durch Eugene Banada

Der Anschluss! Eigentlich eine ungefährliche Situation, die Gäste haben eine Freistoß fast an der Mittellinie außen. Der Ball fliegt trotzdem weit und hoch an den zweiten Pfosten, wo Banada reingrätscht und über die Linie drückt. Geht da noch was?

69 Auswechslung bei İstanbul Başakşehir F.K. -> Danijel Aleksić

69 Einwechslung bei İstanbul Başakşehir F.K. -> Okechukwu Azubuike

65 Nach gutem Auftritt hat Díaz vorzeitig Feierabend. Für ihn darf Romário ran.

67 Gelbe Karte für Romano Schmid (Wolfsberger AC)

Der Leihspieler aus Bremen rennt Embolo auf der halblinken Abwehrseite von hinten in die Beine.

65 Einwechslung bei FC Porto: Romário

65 Auswechslung bei FC Porto: Luis Díaz

65 Einwechslung bei FC Oleksandriya: Dmytro Shastal

68 Tor für Ludogorez Rasgrad, 4:1 durch Claudiu Keșerü

68 Auswechslung bei Manchester United -> Angel Gomes

68 Einwechslung bei Manchester United -> Mata

68 Auswechslung bei Manchester United -> Tahith Chong

68 Einwechslung bei Manchester United -> Jesse Lingard

64 Nein. Sierros Hereingabe an den ersten Pfosten wird problemlos verteidigt. Währenddessen macht sich bei der Conceição-Elf Romário bereit.

65 Der Freistoß aus dem rechten Halbfeld erreicht Schmitz auf der linken Sechzehnerseite. Der Ex-Düsseldorfer visiert aus 14 Metern mit dem linken Spann die lange Ecke an. Die Kugel fliegt recht weit am Aluminium vorbei.

65 Auswechslung bei FC Oleksandriya: Maksym Tretyakov

63 Tisserand liegt nach einem Freistoß von links am Boden - da ging wohl der Ellbogen des Keepers an die Schläfe der Verteidigers. Der Kongolese muss im Strafraum behandelt werden.

63 Janko holt auf rechts eine Ecke heraus. Vielleicht geht ja mal was über einen Standard?

67 Tor für AZ Alkmaar, 2:2 durch Myron Boadu

67 Auswechslung bei Wolverhampton Wanderers -> Morgan Gibbs-White

67 Einwechslung bei Wolverhampton Wanderers -> João Moutinho

67 Auswechslung bei Espanyol Barcelona -> Dídac Vilà

67 Einwechslung bei Espanyol Barcelona -> Adrià Pedrosa

64 Gelbe Karte für Denis Zakaria (Bor. Mönchengladbach)

Nach einem Pfiff gegen Bensebaini beschwert sich Zakaria lautstark beim Unparteiischen. Der fackelt nicht lange und bestraft den Schweizer wegen dieser Meckerei mit einer Verwarnung.

66 Auswechslung bei Ferencvárosi TC -> Endre Botka

66 Einwechslung bei Ferencvárosi TC -> Gergő Lovrencsics

66 Gelbe Karte für Juan Jesus (AS Rom)

63 Ritzmaier muss auf dem Feld behandelt werden und zieht damit den Zorn der Heimfans auf sich, die Zeitspiel vermuten.

65 Auswechslung bei AS Saint-Étienne -> Yohan Cabaye

65 Einwechslung bei AS Saint-Étienne -> Denis Bouanga

65 Auswechslung bei Feyenoord Rotterdam -> Orkun Kökçü

65 Einwechslung bei Feyenoord Rotterdam -> Luciano Narsingh

60 Seoane nimmt die erste Auswechslung vor. Routinier Hoarau kommt für den eher blassen Nsame.

60 Einwechslung bei BSC Young Boys: Guillaume Hoarau

64 Tor für KAA Gent, 3:1 durch Loïc Perrin (Eigentor)

64 Auswechslung bei Ferencvárosi TC -> Isael

64 Einwechslung bei Ferencvárosi TC -> Nikolay Signevich

64 Auswechslung bei İstanbul Başakşehir F.K. -> Arda Turan

64 Einwechslung bei İstanbul Başakşehir F.K. -> Enzo Crivelli

64 Auswechslung bei AS Rom -> Javier Pastore

64 Einwechslung bei AS Rom -> Lorenzo Pellegrini

60 Offiziell sind es nun 10.112 Zuschauer in Wolfsburg. Die fünfstellige Marke wurde nun also doch noch geknackt. Angesichts der doch offensichtlich schwachen Gegners ist das aber auch kein großes Wunder.

60 Auswechslung bei BSC Young Boys: Jean-Pierre Nsame

63 Auswechslung bei Partizan Belgrad -> Zoran Tošić

63 Einwechslung bei Partizan Belgrad -> Lazar Marković

58 Soares beinahe mit der Vorentscheidung! Otávio bugsiert die Kirsche von der rechten Außenbahn flach in Richtung Elfmeterpunkt. Dort grätscht Bürgy vorbei, doch der Doppeltorschütze ist zu überrascht. Ihm misslingt die Ballannahme, so ist von Ballmoos gerade noch zur Stelle.

58 Endlich wieder eine Möglichkeit! Mbabu macht auf der rechten Seite einen guten Eindruck und flankt geschmeidig in die Mitte, aber Weghorst kann seinen Kopfstoß nicht drücken, sodass der Ball links vorbei geht.

60 Pléa mit der Riesenchance zm 1:3! Lainer wird auf der rechten Sechzehenrseite freigespielt. Er passt flach und hart an die Fünferkante, wo der Franzose einschieben will, die Kugel aber direkt in Koflers Arme verlängert.

61 Tor für Partizan Belgrad, 2:1 durch Bibras Natcho

61 Gelbe Karte für Vadim Karpov (ZSKA Moskau)

58 ... die Hereingabe senkt sich im Zentrum gut sechs Meter vor dem Kasten und wird beinahe von Weissman verarbeitet. Nur mit Glück kann Sommer das Leder aufnehmen.

60 Tor für Espanyol Barcelona, 1:1 durch Matías Vargas

56 Bürgy kommt nach Eckstoß von links aus zentralen acht Metern zum Kopfball. Dabei kriegt er jedoch keinen entscheidenden Druck hinter das Spielgerät, so wischt er es meilenweit rechts vorbei.

57 Weissman kommt am Ende eines Entlastungsangriffs auf der rechten Strafraumseite zwar nicht an Bensebaini vorbei, holt aber noch einen Eckstoß heraus...

54 Der Offensivdrang der Wölfe ist nach wie vor nicht sonderlich ausgeprägt, nach dem 2:0 haben die Gastgeber den Schongang eingelegt. Aber noch werden die Gäste gleichfalls nicht gefährlich.

54 ...den ruhenden Ball setzen die Eidgenossen allerdings nur in die gut platzierte Mauer. Schwach.

58 Tor für Slovan Bratislava, 2:2 durch Andraž Šporar

58 Tor für AS Rom, 2:0 durch Edin Džeko

57 Gelbe Karte für Filip Helander (Rangers FC)

52 Gelbe Karte für Marcano (FC Porto)

Marcano sieht für sein Vergehen zusätzlich den gelben Karton.

52 Enge Geschichte! Corona darf von innerhalb des Strafraums von rechts hoch an den zweiten Pfosten geben. Dort erwischt Soares die Pille per Kopf erst nicht richtig, ehe sich von Ballmoos unkoventionell dem heraneilenden Marega entgegenwirft. Mit viel Glück bereinigt der Keeper die Situation. Im direkten Gegenzug holt Assalé halblinks am Sechzehner einen Freistoß in toller Position heraus...

56 Gelbe Karte für Sven Kums (KAA Gent)

56 Auswechslung bei Espanyol Barcelona -> Melendo

56 Einwechslung bei Espanyol Barcelona -> Jonathan Calleri

54 Wolfsberg verschanzt sich in dieser Phase am eigenen Strafraum und lauert nur noch auf Gegenstöße. Da die Gastgeber im letzten Felddrittel ideenlos bleiben, wird diese sehr passive Vorgehensweise bisher nicht bestraft.

55 Gelbe Karte für Ridgeciano Haps (Feyenoord Rotterdam)

55 Auswechslung bei AZ Alkmaar -> Stijn Wuytens

55 Einwechslung bei AZ Alkmaar -> Pantelis Hatzidiakos

51 Weghorst alleine vorm Tor! Mehmedi mit einem klasse Zuspiel flach von der rechten Seite bei einem Konter, Weghorst steht frei im Strafraum, aber braucht zu lange für den Abschluss und wird geblockt. Am Ende hebt der Assistent auch die Fahne - Abseits.

54 Auswechslung bei ZSKA Moskau -> Takuma Nishimura

54 Einwechslung bei ZSKA Moskau -> Ilzat Akhmetov

49 Ruhiger Wiederbeginn in Porto. Weder die Hausherren noch die Auswärtsmannschaft trauen sich so richtig in die Offensive.

51 Gelbe Karte für Lukas Schmitz (Wolfsberger AC)

Der Ex-Düsseldorfer kommt im Mittelfeld bei erhöhtem Tempo einen Schritt zu spät gegen Bénes.

53 Auswechslung bei ZSKA Moskau -> Jaka Bijol

53 Einwechslung bei ZSKA Moskau -> Fedor Chalov

52 Tor für Ludogorez Rasgrad, 3:1 durch Claudiu Keșerü

48 Zum ersten Mal etwas Chaos im Wolfsburger Strafraum, der Ball fliegt etwas wild durch die Box, aber letztlich kann Oleksandriya nicht abschließen.

49 Gelbe Karte für Alassane Pléa (Bor. Mönchengladbach)

Pléa erwischt Leitgeb unfreiwillig mit dem rechten Arm an der Brust. Referee Bognár hat ein absichtliches Vergehen erkannt und zeigt dem Franzosen die Gelbe Karte.

49 ... Bénes' Ausführung kann vor dem kurzen Pfosten problemlos geklärt werden.

48 Embolo wird unweit der linken Grundlinie zu Fall gebracht...

50 Tor für Ludogorez Rasgrad, 2:1 durch Jody Lukoki

46 Der Ball rollt wieder, die Ukrainer haben einmal gewechselt - Kovalets kommt für Dovgiy auf den Platz.

46 Die zweite Halbzeit läuft.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Einwechslung bei FC Oleksandriya: Kirilo Kovalets

49 Gelbe Karte für Michael Ngadeu-Ngadjui (KAA Gent)

46 Auswechslung bei FC Oleksandriya: Oleksiy Dovgiy

46 Anpfiff 2. Halbzeit

47 Während Gästetrainer Gerhard Struber noch auf personelle Änderungen verzichtet, hat BMG-Coach Marco Rose Neuhaus in der Kabine gelassen und schickt Embolo ins Rennen.

48 Tor für Ludogorez Rasgrad, 1:1 durch Wanderson

46 Weiter geht's im Borussia-Park! Die Rückkehr der Fohlen auf die europäische Bühne ist bisher eine Katastrophe. Wolfsberg präsentiert sich zwar eiskalt im Abschluss, lässt im eigenen Sechzehner gegen harmlose Hausherren eben auch überhaupt nichts zu und steuert dementsprechend verdient auf den internationalen Premierendreier zu. Ist Mönchengladbach in der Lage, den Auswärtssieg noch einmal in Gefahr zu bringen?

46 Einwechslung bei Bor. Mönchengladbach: Breel Embolo

46 Auswechslung bei Bor. Mönchengladbach: Florian Neuhaus

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Auswechslung bei FC Astana -> Luka Šimunović

46 Einwechslung bei FC Astana -> Yuriy Logvinenko

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Auswechslung bei FC Astana -> Roman Murtazaev

46 Einwechslung bei FC Astana -> Rangelo Janga

45 Halbzeitfazit

Pause in Südostniedersachsen, der VfL Wolfsburg gibt sich gegen Europa-League-Debütant Oleksandriya keine Blöße zum Gruppenauftakt und führt zur Pause mit 2:0. Schien es in den ersten Minuten so, als seien die Ukrainer stärker als erwartet, übernahmen die Wölfe relativ schnell die Kontrolle und gingen durch einen aufsetzenden Distanzschuss Arnolds standesgemäß in Front. Der FCO wusste damit nicht umzugehen und musste auch noch den zweiten Treffer nach einer herrlichen Bogenlampe von Mehmedi schlucken. Wolfsburg könnte hier sicherlich noch nachlegen - oder können die Ukrainer im zweiten Durchgang noch überraschen?

45 Halbzeitfazit:

Die ersten 45 Minuten sind durch, der FC Porto führt mit 2:1 gegen die Young Boys aus Bern. Nach eher verhaltenem Beginn gingen die Portugiesen durch Soares nach acht Zeigerumdrehungen in Front. Nur wenig später kassierten sie nach einem berechtigten Strafstoß gegen sich allerdings den Ausgleich. In der Folge zeigte sich Blau-Weiß aber nicht geschockt. Vielmehr steigerten sie sich peu á peu und erzielten den verdienten zweiten Treffer. Anschließend kam von den Schweizern sehr wenig, die sich insgesamt mit diesem knappen Rückstand noch zufrieden geben dürfen. In der zweiten Hälfte ist dank des Spielstandes aber noch alles drin. Bis gleich!

45 Halbzeitfazit:

Pfeifkonzert in der Hennes-Weisweiler-Alle: Borussia Mönchengladbach liegt zur Pause der ersten Europa-League-Gruppenpartie gegen den Wolfsberger AC überraschend deutlich mit 0:3 hinten. In einer von den Fohlen von Anfang an behäbig gestalteten Partie ging der Außenseiter aus Kärnten in der 13. Minute durch Weissman verdient in Führung. Die Rose-Truppe suchte auch in der Folge lange Zeit nach der richtigen Einstellung und musste nach einer guten halben Stunde wegen eines durch Leitgebs erfolgreichen Kopfball bestraften, schlecht verteidigten Freistoßes das zweite Gegentor hinnehmen (31.). In der Schlussphase kam es dann noch schlimmer für den Bundesligisten: Ritzmaier gelang nach einem Angriff über links das dritte Tor der Kärntner. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Es gibt vom linken Flügel einen letzten Freistoß für die Hausherren. Alex Telles gibt an den kurzen Pfosten, wo einer seiner Mitspieler zum Kopfball kommt. von Ballmoos ist aber zur Stelle.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Immer wenn es die Weißgekleideten mal schnell machen wollen und einen Mann auf dem Flügel schicken, ist ein langes Wolfsburger Abwehrbein dazwischen. Die Wölfe stehen bisher seht gut hinten.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Durchgang eins wird um 60 Sekunden verlängert.

44 Auch Díaz bestreitet bisher eine starke Partie. Wiederholt wirbeln er, Marega, Soares und Danilo die gegnerische Defensive durcheinander. Das 2:1 zur Pause ginge mehr als in Ordnung.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Tor für Besiktas Istanbul, 1:2 durch Vasil Bozhikov (Eigentor)

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

43 ... enttäuschend! Arnold versucht es direkt, trifft aber den einzigen Mann an der Mauer. Da war mehr drin für den VfL.

44 Gelbe Karte für Romain Hamouma (AS Saint-Étienne)

42 Freistoß aus gut 35 Metern für Wolfsburg, und da gibt es schon Diskussionen unter den Schützen. Da können wir wohl mit einer Variante rechnen...

43 Gelbe Karte für László Bénes (Bor. Mönchengladbach)

Der junge Slowake räumt Ritzmaier im Mittelfeld mit einer seitlichen Grätsche unsanft ab. Auch hier ist eine Gelbe Karte fällig.

43 Gelbe Karte für Fredrik Midtsjø (AZ Alkmaar)

43 Tor für KAA Gent, 2:1 durch Jonathan David

41 Das sah nicht schlecht aus! Nach schöner Seitenverlagerung darf Janko von rechts flanken. Seine hohe Hereingabe lenkt der herauseilende Marchesín soeben noch mit den Fingerkuppen über den einköpfbereiten Schädel Assalés hinweg. Ganz sicher war das dennoch nicht.

42 Tor für Partizan Belgrad, 1:1 durch Bibras Natcho

42 Tor für AS Rom, 1:0 durch Junior Caiçara (Eigentor)

41 Tooor für Wolfsberger AC, 0:3 durch Marcel Ritzmaier

Wolfsberg bewegt sich auf eine Sensation zu! Niangbo leitet ein Liendl-Anspiel aus dem linken Mittelfeld direkt in Ritzmaiers Lauf weiter. Dessen ersten Schuss aus zwölf Metern und spitzem Winkel kann Sommer noch parieren, doch der zweite Versuch schlägt dann in der kurzen Ecke ein.

41 Gelbe Karte für Renato Tapia (Feyenoord Rotterdam)

41 Gelbe Karte für Danylo Ignatenko (Ferencvárosi TC)

39 Die Grün-Weißen machen das nun ganz souverän - mit wenig Aufwand wird das Ergebnis gehalten und immer wieder ansehnlich nach vorne gespielt. Vom FCO kommt so gut wie nichts in die Spitze.

39 Neuhaus mit der besten Chance für Mönchengladbach! Nach einer direkten Kombination im rechten Halbraum hat der Ex-Düsseldorfer auf der rechten Sechzehnerseite viel Platz und kann sich die Kugel auf den linken Fuß legen, um aus fünf Metern abzuziehen. Rnić wirft sich gerade noch rechtzeitig dazwischen.

39 Gelbe Karte für Leroy Fer (Feyenoord Rotterdam)

38 Probleme haben die Gelb-Schwarzen immer wieder mit Marega. Der bullige Angreifer weiß seinen Körper geschickt einzusetzen und damit meist zwei gegnerische Abwehrmänner auf sich zu ziehen. Auch deswegen konnte Sturmkollege Soares bereits zwei Mal knipsen.

38 Tor für AS Saint-Étienne, 1:1 durch Wahbi Khazri

36 Die Wölfe haben nun Räume, die sie in der Bundesliga kaum bekommen. Vor allem auf links ergeben sich immer wieder Möglichkeiten über Brekalo und Roussillon.

37 Gelbe Karte für Adem Ljajić (Besiktas Istanbul)

36 Gelbe Karte für Nemanja Rnić (Wolfsberger AC)

Der Serbe reißt Thuram unweit des Mittelkreises zu Boden, um eine Unterzahlsituation zu verhindern.

35 Danilo nimmt einen Freistoß von Alex Telles aus dem linken Halbfeld am Fünfer direkt. von Ballmoos pariert geistesgegenwärtig mit einer Hand. Gleichzeitig wird auf Abseits entschieden, ein Tor hätte nicht gezählt.

34 Das Spiel hat etwas an Zug verloren, Wolfsburg scheint mit dem 2:0 zufrieden zu sein und lässt den Ball jetzt etwas laufen. Die Gäste kommen nicht nach vorne.

35 Bénes zirkelt aus halbrechten 25 Metern mit dem linken Innenrist in Richtung der oberen linken Ecke. Kofler erkennt früh, dass er gar nicht erst über eine Flugeinlage nachdenken muss.

34 Sehen wir vor der Halbzeit noch etwas Nennenswertes der Young Boys? Momentan deutet sich eher das 3:1 als das 2:2 an. Die Hintermannschaft der Gäste schaut beeindruckt aus.

34 Die internationale Saison der Borussia beginnt also mit einer echten Herkulesaufgabe. Natürlich ist diese Partie noch nicht verloren, doch brauchen die Hausherren in allen Bereichen eine klare Steigerung, um noch Zählbares einzufahren.

34 Gelbe Karte für Alfredo Morelos (Rangers FC)

31 Die wenigen Wolfsburger Fans vor Ort im Stadion feiern schon und machen für ihre knapp 10000 schon gut Stimmung im 30000-Rund an der Aller. Aktuell läuft alles wie am Schnürchen für den VfL.

31 Kaum schafften die Eidgenossen das Comeback nach dem 0:1, schon fangen sie sich eine gute Viertelstunde später die zweite Hütte. Seit dem Ausgleich agieren sie viel zu passiv und lassen die Blau-Weißen kommen. Gegen eine so spiel- und offensivstarke Auswahl keine gute Idee.

31 Tooor für Wolfsberger AC, 0:2 durch Mario Leitgeb

Wolfsberg legt nach und lässt die 77 Gästefans jubeln! Nach einer scharfen Freistoßflanke durch Liendl von der rechten Außenbahn kommt Leitgeb aus zentralen acht Metern unbedrängt zum Kopfball. Sein Aufsetzer schlägt für Sommer unhaltbar in der rechten Ecke ein.

31 Auswechslung bei AZ Alkmaar -> Oussama Idrissi

31 Einwechslung bei AZ Alkmaar -> Yukinari Sugawara

29 Tooor für FC Porto, 2:1 durch Tiquinho Soares

Es zeichnete sich ein bisschen ab in den letzten Augenblicken! Díaz chippt das Leder aus dem rechten Halbfeld an die Grundlinie, wo Otávio per Kopf in den Lauf von Corona verlängert. Der Rechtsverteidiger ist völlig frei und bedient den zentral am Fünfmeterraum komplett freistehenden Soares. Der 28-Jährige braucht nur noch einzuschieben.

29 Tor für Besiktas Istanbul, 1:1 durch Adem Ljajić

28 Seoane kann mit der Leistung seiner Truppe nicht so richtig zufrieden sein. Zwar ist sie nicht krass unterlegen, lässt defensiv aber noch das ein oder andere zu viel zu.

27 Der Respekt der Ukrainer steigt, Wolfsburg hat nun viele Räume und muss kaum noch gegen das Pressing der Gäste arbeiten. Oleksandriya versucht sich weiter zurückzuziehen und noch mehr auf Konter zu lauern.

28 Gelbe Karte für Joeri de Kamps (Slovan Bratislava)

29 Niangbo aus 14 Metern! Der Ivorer wird durch eine flache Weissman-Ablage in Szene gesetzt, schnibbelt mit dem rechten Innenrist in Richtung der flachen rechten Ecke. Das Spielgerät fliegt nicht weit am Aluminium vorbei.

27 Rote Karte für Jonas Svensson (AZ Alkmaar)

26 Gelbe Karte für Saša Zdjelar (Partizan Belgrad)

26 Gelbe Karte für Marcel Ritzmaier (Wolfsberger AC)

Ritzmaier rutscht mit gestrecktem Bein in Thuram hinein. Dieses Vergehen im Mittelfeld zieht eine erste Verwarnung nach sich.

25 Pfosten! Der FCP führt einen Eckstoß von rechts aus, wo sich Danilo freiläuft und das Rund an die linke Längsstange setzt. von Ballmoos wäre chancenlos gewesen.

24 Fast 25 Zeigerumdrehungen sind durch. Inzwischen haben sich beide Teams neutralisiert. Mehr Spielanteile haben indes weiter die Drachen, die nun auch zu einigen Standardsituationen kommen.

24 Tooor für VfL Wolfsburg, 2:0 durch Admir Mehmedi

Ein Traumtor! Brekalo legt die Kugel klasse mit der Hacke im rechten Strafraum auf Mehmedi zurück, der aus einem unmöglichen Winkel abzieht - und der senkt sich perfekt hinten am zweiten Pfosten unter die Latte, den hat Pankiv auch wieder unterschätzt!

23 Die Führung ist verdient, denn Wolfsburg hat sich nach 5-10 Minuten Spielzeit eingespielt und presst nun gut gegen den Ball, der FCO steht nur noch hinten drin.

24 Tor für Rangers FC, 1:0 durch Sheyi Ojo

21 Nicht ganz unbedrohlich: Marega gibt von rechts halbhoch an den Penaltypunkt, wo zunächst Díaz verpasst. Der Ball setzt nochmal auf, sechs halblinke Meter vor dem Kasten gewinnt dann Soares das Luftduell gegen Bürgy. von Ballmoos packt im Nachfassen zu.

23 ... WAC-Schlussmann Kofler pflückt Bénes' Ausführung am Fünfmeterraum souverän aus der Luft.

22 Thuram holt über rechts einen ersten Eckball für die Hausherren heraus...

20 Tooor für VfL Wolfsburg, 1:0 durch Maximilian Arnold

Ein Torwartfehler führt zum 1:0 für die Wölfe! Nach einer feinen Kombination der Grün-Weißen legt Weghorst die Kugel stark auf Arnold ab, der aus gut 25 Metern einfach mal seine linke Klebe herausholt und einen Aufsetzer in die rechte Ecke knallt. Pankiv hat große Probleme mit dem Aufsetzer und lässt die Pille ins Netz flutschen.

19 Jérôme Roussillon kann sich immer wieder auf seiner linken Seite bis an die Grundlinie durchbeißen, aber die Hereingaben sind meist zu ungenau und gehen zum Gegner. Da braucht er auch mehr Anspielstationen in der Mitte.

20 Im Rahmen eines Gegenstoßes hat Pléa im Zentrum viel freien Rasen und zusammen mit zwei Kollegen nur noch zwei Verteidiger vor sich. Er stellt sich aber überhaupt nicht clever an und bleibt 20 Meter vor dem Kasten an Kapitän Sollbauer hängen.

18 Beide Mannschaften halten sich nicht vielen Tormöglichkeiten auf. Sofern es brenzlig wird, gibt es gleich die Treffer. In dieser Schlagzahl darf es gerne weitergehen.

17 Die erste Ecke die auch zum Abschluss führt beim VfL: Arnold bringt die Ecke an den Fünfer, aber Tisserand kann seinen Kopfstoß in der Mitte nicht richtig drücken, kein Problem für Pankiv.

19 Leitgeb bewirbt sich für eine erste Gelbe Karte, indem er Lainer im Mittelfeld bei erhöhter Geschwindigkeit über die Klinge springen lässt. Schiedsrichter Bognár belässt es jedoch bei einer Ermahnung.

16 Die Fohlenelf bekommt die Quittung für eine fast schon schläfrige erste Viertelstunde und rennt gegen den Außenseiter einem Rückstand hinterher. Sie hat noch die nicht die richtige Einstellung zum Gegner gefunden.

15 Tooor für BSC Young Boys, 1:1 durch Jean-Pierre Nsame

So sieht ein Elfmeter aus! Nsame übernimmt die Verantwortung und platziert die Kirsche perfekt oben links in den Knick. Marchesín hat zwar die Ecke - den kann er aber nie und nimmer erreichen. Alles wieder auf Anfang.

14 Maksym Tretyakov kommt über die linke Außenbahn nach vorne, versucht ins Zentrum zu ziehen, aber der Abschluss vom Strafraumeck fliegt deutlich über das Tor.

14 Tor für Slovan Bratislava, 1:0 durch Andraž Šporar

12 Nun auch der erste Abschluss der Gastgeber! Brekalo versucht es aus gut 25 Metern aus der zweiten Reihe, aber der Ball geht auch knapp über den Kasten.

13 Elfmeter für Bern! Assalé erreicht einen eher zufällig gut getimten Schlag von Lustenberger vom Anstoßkreis und dringt in die Box ein. Am Strafstoßpunkt zieht er nach rechts und wird von Torwart Marchesín von den Beinen geholt. Klare Nummer!

13 Tooor für Wolfsberger AC, 0:1 durch Shon Weissman

Der WAC führt im Borussia-Park! Nach einem Einwurf auf der offensiven rechten Außenbahn flankt Schmid an die ballnahe Fünferkante. Weissman entwischt Elvedi und Ginter, um aus kurzer Distanz mit einem Kontakt in die lange Ecke zu verlängern.

13 Tor für AZ Alkmaar, 0:1 durch Calvin Stengs

12 Danilo! Aus mittigen 23 Metern zieht er mit links wuchtig ab, von Ballmoos sieht die Murmel spät, lenkt sie aber gut zur Seite weg. Wichtig, dass er sich nicht gleich das nächste Ding fängt.

11 Das Spiel plätschert noch etwas vor sich hin, die Europacuprückkehr der Wälfe beginnt gemütlich.

12 Infolge eines Freistoßes von der linken Seite landet das Spielgerät über Umwege vor Neuhaus' Füßen. Der will vom Elfmeterpunkt abziehen, doch Innenverteidiger Sollbauer wirft sich dazwischen. Dann begeht Pléa ein Offensivfoul.

11 Damit erwischen die Schweizer natürlich einen denkbar ungünstigen Start. So haben sie sich das sicher nicht vorgestellt, denn nun müssen sie auf kurz oder lang hinten öffnen und dem Gegner Räume lassen.

11 Tor für ZSKA Moskau, 0:1 durch Igor Diveev

8 Ein erster Eckball der Niedersachsen fliegt hoch in den Strafraum, aber niemand kommt da heran außer der gegnerische Tormann Pankiv, der wiederum wegfaustet.

11 Pléa flankt vom linken Strafraumeck mit dem rechten Innenrist vor den langen Pfosten. Landsmann Thuram kommt deutlich zu spät und das Leder landet im rechten Toraus.

10 James Tavernier (Rangers FC) verschießt einen Elfmeter

10 Tor für Ferencvárosi TC, 0:1 durch Javi López (Eigentor)

9 Gelbe Karte für Nicolas Bürgy (BSC Young Boys)

Díaz will auf links enteilen, wird von Bürgy aber taktisch gefoult. Gelb.

8 Tooor für FC Porto, 1:0 durch Tiquinho Soares

Von wegen kein Kapital! Danilo schlägt die Kugel aus halbrechter Position nahe der Mittellinie nach halblinks an die Sechzehnmeterraumkante. Dort lässt Soares per Brust für Díaz klatschen und wird von selbigem direkt wieder in die Box beordert. Mit einem Haken lässt der Angreifer Sørensen stehen und tunnelt aus neun Metern Keeper von Ballmoos.

6 Wolfsburg kommt noch nicht ins Spiel und war noch nicht im gegnerischen Drittel. Die Gäste wirken aufgeweckter und schließen auch gerne aus 30 Metern ab - noch keine Gefahr.

7 Wir verleben äußerst ruhige erste Minuten. Erwartungsgemäß haben die Hausherren mehr Ballbesitz, ohne daraus viel Kapital zu schlagen. YB wartet dagegen auf Konter.

8 Gelbe Karte für Víctor Ruiz (Besiktas Istanbul)

9 Die Fohlen sind noch nicht wirklich in dieser Partie angekommen. Sie haben Probleme mit dem hohen Anrennen der Kärntner und schaffen es bisher nur selten sauber über die Mittellinie.

6 Gerhard Struber stellt nach dem 3:0-Heimerfolg gegen den FK Austria Wien ebenfalls einmal um. Anderson Niangbo verdrängt Christopher Wernitznig ins zweite Glied.

3 Oleksandriya versteckt sich in den ersten Minuten nicht und versucht die Kugel auch relativ schnell nach vorne zu spielen. Da ist die ein oder andere technische Schwäche zu sehen, aber die Ukrainer sind mutig.

4 Porto erkämpft sich im linken Halbfeld einen ersten Freistoß. Alex Telles wird per überraschender flacher Ausführung an die Grundlinie geschickt, bleibt mit seinem Flankenversuch aber hängen.

4 Ex-Düsseldorfer Liendl gibt aus halbrechten 17 Metern einen ersten Schuss ab. Sommer hat keine Mühe, den unplatzierten Ball zu entschärfen.

3 Marco Rose hat im Vergleich zum 1:0-Auswärtssieg beim 1. FC Köln eine personelle Änderung vorgenommen. Anstelle von Breel Embolo startet László Bénes.

2 Tor für KAA Gent, 1:0 durch Jonathan David

1 Der Ball rollt in Wolfsburg, die Wölfe wie gewohnt ganz in Grün, die Gäste treten in Weiß auf.

1 Spielbeginn

1 Ab geht's!

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Mönchengladbach gegen Wolfsberg – auf geht's im Borussia-Park!

1 Spielbeginn

Vor gut 40000 Zuschauern betreten die Mannschaften den Rasen.

90 Fazit:

Der FC Basel gewinnt sein erstes Gruppenspiel in der Gruppenphase der Europa League deutlich mit 5:0 gegen den FK Krasnodar. Die in der Defensive überforderten Russen lieferten hinten über weite Strecken der Partie eine desolate Leistung und schenkten den Bebbi durch eigene technische Fehler einige Treffer. Was der vielleicht etwas zu deutliche Spielstand nicht wiedergibt, ist die Tatsache, dass der FCB nicht immer dominant war. Gerade in der ersten Hälfte, nach dem 1:0 von Kevin Bua, spielte Krasnodar groß auf und ließ dicke Chancen zum Ausgleich liegen. Die Rot-Blauen lauerten dagegen auf Konter und schlugen kurz vor der Pause in Form des starken Kevin Bua nochmals zu. Nach dem Pausentee dauerte es nur ein paar Minuten, bis die Bebbi das Spiel durch einen Doppelschlag endgültig entschieden. Die Russen gaben sich zwar nicht auf und probierten weiterhin ihr Glück, doch immer wieder scheiterten sie am gut aufgelegten Keeper Jonas Omlin. In der 79. Minute durfte dann auch nochmal Noah Okafor treffen und den Endstand von 5:0 besiegeln. Am nächsten Spieltag empfängt dann der FK Krasnodar den FC Getafe, während die Basler zeitgleich bei Trabzonspor heran müssen.

90 Spielfazit:

Der FC Lugano startet mit einer Niederlage in die Europa League 2019/2020. Gegen Kopenhagen heißt es am Ende 1:0. Das Spiel brauchte etwas, um in Fahrt zu kommen und sah dann zunächst dominante Dänen. Sie kamen mit ihren Angriff gut vor das Tor, scheiterten aber entweder an Schlussmann Baumann oder trafen nur den Pfosten. In den Minuten vor der Pause wachte Lugano dann aber auf und kam selbst zu vereinzelten harmlosen Möglichkeiten. Nach dem Seitenwechsel fiel schnell die Führung für Kopenhagen: Michael Santos konnte eine Flanke von Bengtsson ungestört einköpfen (50.). Im weiteren Verlauf hätte der FCK durchaus noch einen weiteren Treffer nachlegen können, etwas als Falk vergab oder Marić fast ein Eigentor erzielte. Der Ball landete einmal doch im dänischen Netz, doch der Jubel von Aratore musste abgebrochen werden, weil Holender zuvor im Abseits stand (74.). Am Ende bringt Kopenhagen die Punkte über die Zeit und darf sich über den ersten Sieg seit drei Partien freuen. Lugano dagegen steckt in einer Krise und hat seit vier Spielen nicht mehr gewonnen.

90 Fazit:

Eintracht Frankfurt startet trotz einer guten Leistung mit einer Niederlage in die Europokal-Saison und verliert gegen ein effektives Arsenal London mit 0:3. Für die Eintracht war heute weitaus mehr drin als das Ergebnis vermuten lässt. Die Hessen zeigten besonders in der ersten Halbzeit eine starke Leistung und diktieren das Geschehen in der Commerzbank-Arena mit aggressiven Zweikämpfen und einigen guten Angriffen. Die Hütter-Elf erspielte sich reihenweise gute Gelegenheiten und scheiterte dabei immer wieder an der Chancenverwertung. Während die SGE vor der Kiste viel zu viel liegen ließ, präsentierten sich die Gunners effektiver und konterten Frankfurt in der 38. Minute zum 0:1 eiskalt aus. Im zweiten Durchgang änderte sich daraufhin nicht viel. Frankfurt investierte wieder ein Menge, doch die Tore machten die Gunners. Nach einer Gelb-Roten für Kohr besorgte Sako in der 85. Minute mit einem weiteren Konter die Entscheidung. In der 88. Minute - als Frankfurt bereits geschlagen war - legte Aubameyang auch noch das 3:0 obendrauf.

90 Fazit:

Der LASK gewinnt mit 1:0 gegen Rosenborg Trondheim. Ein wichtiger Auftakterfolg für die Linzer in der Europa League. Das Spiel hatten lange die Linzer unter Kontrolle. Der Pausenstand von 1:0 für die LASK Kicker zeigte klar, dass die Gastgeber hier besser waren. Rosenborg zeigte nur selten gefährliche Angriffe. Somit spielten die Linzer das Ergebnis recht ereignislos und eiskalt über die Zeit. Ein wichtiger Erfolg für den LASK der gleich mit einem Dreipunkter in den Bewerb startet.

90 Spielende

90 Die Entscheidung hat Raguz am Fuß. Der Stürmer verpasst bei einem Weitschuss knapp das Tor.

90 Spielende

90 Die drei Minuten Nachspielzeit sind gleich vorüber, Arsenal hat die Kugel, das Spiel ist gelaufen.

Schiedsrichter des ersten Kräftemessens beider Vereine überhaupt ist der Lette Andris Treimanis. Der 34-Jährige war bereits in der vergangenen Saison in der Königsklasse aktiv und leitete unter anderem das Remis zwischen den Eidgenossen und dem FC Valencia (1:1). In der lettischen Liga ist er seit sieben Jahren eine feste Größe und hat auch auf Europa-League-Niveau einige Erfahrung vorzuweisen. Ihn unterstützen an den Seitenlinien seine Landsmänner Haralds Gudermanis und Aleksejs Spasjoņņikovs.

90 Schade! Eintracht Frankfurt wird nach einem ansprechenden Auftritt und besten Gelegenheiten am Ende mit einer deutlichen Niederlage vom Platz gehen. Die SGE-Fans feiern ihr Team dennoch und singen einfach weiter!

90 Spielende

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

90 Gelbe Karte für Fabio Celestini (FC Lugano)

Auch der Trainer wird noch in der Nachspielzeit verwarnt. Er regt sich zu sehr beim Assistenten auf.

90 Spielende

88 Einwechslung bei Rosenborg BK: Gjermund Åsen

88 Auswechslung bei Rosenborg BK: Anders Konradsen

Die UEFA hat ein ungarisches Schiedsrichtergespann auf das deutsch-österreichische Duell angesetzt, das von Tamás Bognár angeführt wird. Der 40-Jährige steht seit 2009 auf der FIFA-Liste und startet in seine fünfte Europa-League-Saison. Die Linienrichter heißen Péter Kóbor und Balázs Szert; als Vierter Offizieller verdingt sich Péter Solymosi.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

90 Gelbe Karte für Carlinhos (FC Lugano)

Carlinhos setzt sich fast huckepack auf Zecas Rücken, so sehr bearbeitet er ihn von hinten. Am Ende bekommt der Brasilianer die Gelbe Karte.

87 Rosenborg probiert es noch einmal mit einem Angriff. Guter Ball in die Spitze aber wieder ist Schlager zur Stelle.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

88 Tooor für Arsenal FC, 0:3 durch Pierre-Emerick Aubameyang

Es geht dahin für die SGE! Die Hütter-Elf ist noch vom 0:2 geschockt und lässt gleich drei Gunners ohne große Gegenwehr durchbrechen. Am Ende steht Aubameyang frei vor Trapp und schiebt den Ball rechts ins Netz!

88 Wanderson fast mit dem Ehrentreffer! Doch es soll einfach nicht sein. Sein Schuss aus 15 Metern fliegt hauchzart über das Quergebälk.

88 Fast der Ausgleich! Am langen Pfosten fliegt Holender am Ball vorbei. Er hätte ihn nur treffen müssen, dann hätte das Netz sicher gewackelt.

86 Kein Elfmeter nachdem Wiesinger im Strafraum fällt. Der Schiedsrichter lässt weiterlaufen.

90 Spielende

90 Spielende

90 Spielende

90 Spielende

90 Spielende

90 Gelbe Karte für Jovane Cabral (Sporting CP)

90 Spielende

90 Auswechslung bei Getafe CF -> David Timor

90 Einwechslung bei Getafe CF -> Mauro Arambarri

90 Gelbe Karte für Mike Cestor (CFR Cluj)

90 Tor für Standard Lüttich, 2:0 durch Paul Mpoku

90 Spielende

90 Spielende

90 Gelbe Karte für Ryan Christie (Celtic Glasgow)

90 Auswechslung bei F91 Dudelange -> Dominik Stolz

90 Einwechslung bei F91 Dudelange -> Kobe Cools

90 Gelbe Karte für Nemanja Gudelj (FC Sevilla)

90 Gelbe-Rote Karte für Vakoun Bayo (Celtic Glasgow)

90 Auswechslung bei Sporting CP -> Wendel

90 Einwechslung bei Sporting CP -> Rafael Camacho

90 Auswechslung bei CFR Cluj -> Ciprian Deac

90 Einwechslung bei CFR Cluj -> Cătălin Golofca

90 Auswechslung bei Dynamo Kiew -> Viktor Tsygankov

90 Einwechslung bei Dynamo Kiew -> Oleksandr Karavayev

85 Gelbe Karte für Even Hovland (Rosenborg BK)

Er foult Klauss ziemlich hart. Klares Foul.

84 Fast ein feines Tor für den LASK. Potzmann mit einer guten Flanke zur Mitte. Raguz mit einem Flugkopfball aber er rasiert den Ball nur schwach.

86 Kurz danach steckt Noah Okafor klasse per Hacke durch auf Samuele Campo. Dem Offensivspieler springt jedoch in freier Schussposition der Ball ein wenig weg. So können die Russen das Leder noch aus dem eigenen 16-er schlagen.

85 Tooor für Arsenal FC, 0:2 durch Bukayo Saka

Das war's! Arsenal kontert Frankfurt aus und macht den Deckel drauf! Nach einem erfolglosen Angriff der Hausherren spielt Arsenal den Gegenschlag locker aus und trifft wie nach Lehrbuch. Pépé treibt den Ball mit Zug zum Tor nach innen, 16 Meter vor der Kiste steht Saka. Der Youngster visiert die linke, flache Ecke an und trifft!

83 Das muss das 0:2 sein! Die Hessen lassen Aubameyang am linken Alu völlig außer Acht. Auba muss nur noch die Fußspitze hinhalten und drückt den Ball dennoch kläglich vorbei!

88 Auswechslung bei Stade Rennes -> Clément Grenier

88 Einwechslung bei Stade Rennes -> Theoson Siebatcheu

83 Die letzten Minuten laufen. Das Spiel läuft eher ereignislos runter. Auf beiden Seiten passiert wenig.

85 Riveros und Okafor nehmen im Alleingang die gesamte Hintermannschaft der Gäste auseinander. Am Ende findet eine flache Hereingabe aber keinen Mitspieler.

83 Gelbe Karte für Calum Chambers (Arsenal FC)

Auch Chambers foult offensichtlich und hält Kostić vor der eigenen Gefahrenzone am Jersey.

87 Gelbe Karte für Savvas Gentsoglou (APOEL Nikosia)

83 Gelbe Karte für Daichi Kamada (Eintracht Frankfurt)

Kamada legt Chambers rund 20 Meter vor Trapp und springt danach sofort wild gestikulierend auf. Der Schiri zückt Gelb und Eintracht muss aufpassen, die wertvolle Zeit nicht mit diesen Scharmützeln zu vergeuden.

84 Die Gäste sehnen sich dem Abpfiff dieser Partie entgegen. Denn jeder Fehler wird heute von den stark aufspielenden Baslern bestraft.

FCP-Übungsleiter Sérgio Conceição ist mit den jüngsten Ergebnissen seiner Schützlinge zufrieden. Zuletzt gab es beim Tabellen-14. SC Portimonense ein 3:2, obwohl zur Pause bereits eine 2:0-Halbzeitführung zu Buche stand. Erst in der achten Minute der Nachspielzeit gelang das erlösende Tor. “Wir haben in letzter Sekunde getroffen. Wir haben unsere innere Stärke gezeigt“, zeigt sich der Fußballlehrer mit der Mentalität seiner Elf einverstanden. Mittelfeldmann Otávio räumt dagegen ein, dass “wir uns stärker konzentrieren müssen, vom Anfang bis zum Ende. Wir müssen uns jetzt gut erholen und uns auf die europäischen Matches vorbereiten“.

80 Einwechslung bei Arsenal FC: Ainsley Maitland-Niles

85 Die letzten fünf Minuten laufen. Kommt der FC Lugano noch zum Ausgleich oder bringt Kopenhagen den Vorsprung über die Zeit?

86 Auswechslung bei FC Sevilla -> Óliver Torres

86 Einwechslung bei FC Sevilla -> Munas Dabbur

86 Auswechslung bei Malmö FF -> Arnór Ingvi Traustason

86 Einwechslung bei Malmö FF -> Romain Gall

80 Auswechslung bei Arsenal FC: Sead Kolašinac

81 Einwechslung bei LASK: Marko Raguž

81 Auswechslung bei LASK: Thomas Goiginger

85 Auswechslung bei Qarabağ FK -> Qara Qarayev

85 Einwechslung bei Qarabağ FK -> Ismayil Ibrahimli

85 Auswechslung bei Standard Lüttich -> Mehdi Carcela-González

85 Einwechslung bei Standard Lüttich -> Aleksandar Boljević

85 Gelbe Karte für Giedrius Arlauskis (CFR Cluj)

85 Gelbe Karte für Neto (Sporting CP)

85 Tor für FC Sevilla, 0:3 durch Óliver Torres

81 Lucca Zuffi, der Vorlagengeber zum 5:0, darf das Feld verlassen. Samuele Campo bekommt so nochmal ein paar Minuten Einsatzzeit.

79 Wieder ist der neue Mann Dominik Frieser im Zentrum des Geschehens. Pass in die Spitze aber der Offensivmann startet zu früh.

84 Tor für Dynamo Kiew, 1:0 durch Vitaliy Buyalskiy

84 Auswechslung bei PSV Eindhoven -> Donyell Malen

84 Einwechslung bei PSV Eindhoven -> Michal Sadílek

84 Auswechslung bei Celtic Glasgow -> Odsonne Édouard

84 Einwechslung bei Celtic Glasgow -> Vakoun Bayo

80 Einwechslung bei FC Basel: Samuele Campo

80 Auswechslung bei FC Basel: Luca Zuffi

83 Auswechslung bei Trabzonspor -> Anthony Nwakaeme

83 Einwechslung bei Trabzonspor -> Firatcan Üzüm

83 Auswechslung bei CFR Cluj -> Alexandru Păun

83 Einwechslung bei CFR Cluj -> Emmanuel Culio

83 Gelbe Karte für Sergej Milinković-Savić (Lazio Rom)

82 Einwechslung bei FC Lugano: Nicola Dalmonte

78 Die Schlussphase läuft. Es hat den Anschein, als würde Rosenborg heute einfach kein Mittel gegen die LASK Abwehr finden. Die hohen Bälle in die Spitze sind kein Problem für die Linzer.

82 Auswechslung bei FC Lugano: Bálint Vécsei

79 Gelb-Rote Karte für Dominik Kohr (Eintracht Frankfurt)

Bitter: Die Eintracht ist nur noch zu zehnt! Kohr beendet ein Dribbling von Saka mit einem Foul und erwischt den Gunners-Stürmer klar am Fuß. Der Weg von Saka führte sicherlich auf die letzten 20 Meter, doch ist die Gelb-Rote dennoch eine harte Entscheidung.

Trainer Gerhard Struber, der im Sommer vom zum FK Austria Wien abgewanderten Christian Ilzer übernommen hat, darf mit seinen ersten Wochen in Wolfsberg zufrieden sein, rangieren die Schwarz-Weißen mit 15 Punkten nach sieben Spieltagen doch auf auf dem dritten Tabellenplatz. Besonders bemerkenswert ist die Stärke der Offensive: Schon 19 Treffer hat der WAC erzielt; bemerkenswerte acht Tore gehen auf das Konto des israelischen Neuzugangs Shon Weissman.

79 Auch Martínez spielt gut mit! Der Arsenal-Keeper läuft bei einer gefährlichen Flanke von Gonçalo Paciência zwei Schritte nach vorn und fängt das Leder hoch im eigenen Fünfer rechtzeitig ab.

Bei den Wölfen finden wir den weiterhin für den verletzen Casteels im Tor stehenden Pervan sowie die gewohnte Dreierkette mit Guilavogui, Knoche und Tisserand. Rechts bekommt William eine Pause und ermöglicht somit Neuzugang Mbabu aus Bern sein Startelfdebüt. In der Mitte organisieren Arnold und Gerhardt, während vorne Sturmtank Weghorst erneut von Brekalo und unterstützt wird - rechts bekommt Mehmedi seine Chance von Beginn an.

82 Tor für Sporting CP, 3:2 durch Pedro Mendes

82 Tor für F91 Dudelange, 3:4 durch Danel Sinani

77 Trapp verhindert den K.o! Pépé hievt das Leder von der rechten Seite vor die Bude, wo Saka ohne Gegenspieler ist. Trapp antizipiert perfekt, kommt sofort raus und stemmt seinen Körper gegen das 0:2!

81 Ståle Solbakken nimmt zwei Wechsel vor und schöpft das Kontingent damit aus. Heißt aus, dass "Lord" Nicklas Bendtner heute nicht mehr zu einem Einsatz kommen wird.

81 Auswechslung bei Standard Lüttich -> Anthony Limbombe

81 Einwechslung bei Standard Lüttich -> Zinho Vanheusden

79 Einwechslung bei FC København: Bryan Oviedo

76 Frieser spielt sich zum zweiten Mal innerhalb von kürzester Zeit frei. Er wird erneut stark abgedrängt. Eckball für den LASK. Keine Gefahr.

79 Auswechslung bei FC København: Viktor Fischer

79 Einwechslung bei FC København: Pep Biel

79 Tooor für FC Basel, 5:0 durch Noah Okafor

Jetzt wird es deutlich: Ausgangspunkt ist der Lauf von Silvan Widmer auf rechtsaußen. Widmer steckt klasse durch auf Luca Zuffi, der dann kurz vor der Grundlinie in den Rückraum ablegt. Der eingewechselte Younes Namli will den Ball klären, doch spielt das Leder direkt in die Füße von Noah Okafor, der das Spielgerät aus acht Metern nur noch ins linke untere Eck schieben braucht.

79 Auswechslung bei FC København: Rasmus Falk

80 Auswechslung bei Sporting CP -> Miguel Luís

80 Einwechslung bei Sporting CP -> Pedro Mendes

80 Auswechslung bei Lazio Rom -> Bastos

80 Einwechslung bei Lazio Rom -> Bobby Adekanye

80 Auswechslung bei Lazio Rom -> Jony

80 Einwechslung bei Lazio Rom -> Senad Lulić

75 Einwechslung bei Rosenborg BK: Anders Trondsen

75 Auswechslung bei Rosenborg BK: Marius Lundemo

75 Gelbe Karte für Sead Kolašinac (Arsenal FC)

Zeitspiel? Nicht mit dem Schiri! Sead Kolašinac lässt sich bei einem Freistoß in der eigenen Hälfte mehr Zeit als nötig und wird direkt verwarnt.

75 Einwechslung bei Rosenborg BK: Emil Ceide

77 Auf der anderen Seite dann fast das zweite Tor für Kopenhagen! Der Ball klatscht von Marićs Bein aus wenigen Metern aber nur an die Latte und den zweiten Versuch, kann einer seiner Kollegen verhindern.

77 Basel hat in den letzten Minuten ein paar Gänge zurückgeschaltet. Krasnodar kommt so des öfteren vor das Tor der Bebbi, doch im Abschluss fehlt ihnen einfach das Glück.

75 Auswechslung bei Rosenborg BK: Bjørn Johnsen

74 Der ausgepowerte da Costa geht vom Feld und Nachfolger Chandler bringt sich gleich in Szene. Der routinierte Frankfurter schlägt eine Flanke vom rechten Außenrand, doch setzt diese zu nah ans Gehäuse von Martínez. Der Gunners-Keeper fischt die Hereingabe sicher vom Himmel.

78 Gelbe Karte für Mata (Getafe CF)

78 Tor für FC Sevilla, 0:2 durch Munir

78 Auswechslung bei PSV Eindhoven -> Bruma

78 Einwechslung bei PSV Eindhoven -> Ritsu Doan

74 ... Den hohen Ball faustet Hansen sicher aus dem Strafraum.

Auch bei den Portugiesen war die Ambition natürlich eine andere. In der heimischen Liga NOS starteten sie mit einer Pleite, und auch in der Qualifikation für die internationale Spitzenklasse scheiterten sie überraschend am russischen Klub FK Krasnodar (1:0 Auswärtserfolg, 2:3-Heimniederlage). Inzwischen sind sie aber in Tritt gekommen. Vier Siege in Serie stehen zu Buche, darunter ein Dreier bei Meister Benfica Lissabon (2:0).

76 Einwechslung bei FC København: Mohammed Daramy

74 Einwechslung bei Eintracht Frankfurt: Timothy Chandler

76 Auswechslung bei FC København: Michael Santos

74 Auswechslung bei Eintracht Frankfurt: Danny da Costa

74 Krasnodar probiert es weiterhin: Magomed Suleymanov schießt aus 20 Metern etwas zu zentral auf das Tor der Gastgeber. So kann Jonas Omlin die Kugel noch irgendwie nach vorne fausten.

73 Eckball für den LASK. Goiginger führt diesen hoch aus...

77 Auswechslung bei Getafe CF -> Kenedy

77 Einwechslung bei Getafe CF -> Cucurella

77 Auswechslung bei Vitória Guimarães -> Lucas Evangelista

77 Einwechslung bei Vitória Guimarães -> André Pereira

77 Auswechslung bei Qarabağ FK -> Jaime

77 Einwechslung bei Qarabağ FK -> Dani Quintana

74 Der Ball zappelt im Netz, aber das Tor zählt nicht! Aratore köpft den Ball nach einer Flanke von der rechten Seite ein, muss den Jubel jedoch abbrechen. Ein paar Meter vor ihm, hatte Holender versucht, die Flanke am kurzen Pfosten zu erreichen, stand aber im Abseits.

72 Einwechslung bei Arsenal FC: Dani Ceballos

72 Auswechslung bei Arsenal FC: Joe Willock

71 Die Partie plätschert dahin. Die Linzer halten das 1:0 aber es kann sich hier innerhalb kürzester Zeit alles ändern.

76 Auswechslung bei APOEL Nikosia -> Tomás De Vincenti

76 Einwechslung bei APOEL Nikosia -> Giorgos Efrem

72 Bei den Gunners aus London ist die Marschroute für die Schluss-Viertelstunde klar: Das 1:0 sichern und am besten noch einen tödlichen Konter zum 2:0 setzen.

Der Wolfsberger AC ist ein Neuling in der Gruppenphase der Europa League, qualifizierte sich für diese durch den dritten Tabellenplatz in der österreichischen Eliteklasse direkt. Der 1931 gegründete Klub aus Kärnten war bisher einmal international vertreten, scheiterte vor vier Jahren in der 3. Runde der EL-Qualifikation deutlich an Borussia Dortmund. In der Gruppe J gilt der WAC als klarer Außenseiter.

70 Fällt nochmal einer rein? Die Eintracht kreiert wieder eine gute Gelegenheit, erneut fehlt nicht viel. Kostić zieht auf der linken Sechzehner-Seite auf und schiebt den Ball knapp an der langen Ecke vorbei. Szenen wie diese gab es heute schon so oft!

75 Gelbe Karte für Mergim Vojvoda (Standard Lüttich)

75 Tor für CFR Cluj, 2:1 durch Billel Omrani

72 Wieder ist es Wanderson, der mit einem Flachschuss von der Strafraumkante den Basler Keeper Jonas Omlin prüft. Der Keeper begräbt das Leder souverän unter sich.

69 Reginiussen taucht plötzlich im Strafraum auf. Chance für die Norweger aber Schlager hält den Ball sicher.

72 Von den Gästen kam seit dem Wiederanpfiff noch herzlich wenig. Einen Schuss auf das Tor von Kalle Johnsson gab es noch nicht.

73 Gelbe Karte für Maksim Medvedev (Qarabağ FK)

73 Auswechslung bei Dynamo Kiew -> Gerson Rodrigues

73 Einwechslung bei Dynamo Kiew -> Artem Besedin

73 Auswechslung bei Malmö FF -> Anders Christiansen

73 Einwechslung bei Malmö FF -> Marcus Antonsson

70 Wanderson setzt sich auf links schön gegen Eray Cömert durch und zieht an der Grundlinie entlang in den 16-er hinein. Seine flache Ablage in den Rückraum findet aber keinen Mitspieler.

68 Schade, Ranftl kann sich den Ball vor dem Strafraum sichern. Weitschuss von Ranftl. Aber zu schwach. Rosenborg klärt sicher.

72 Auswechslung bei FC Sevilla -> Javier Hernández

72 Einwechslung bei FC Sevilla -> Éver Banega

72 Tor für F91 Dudelange, 3:3 durch Dominik Stolz

72 Auswechslung bei Stade Rennes -> Jonas Martin

72 Einwechslung bei Stade Rennes -> Eduardo Camavinga

68 Trapp muss hin! Arsenal London spielt sich locker durch den Sechzehner der Hausherren und übergibt vor dem linken Alu an Willock. Der Engländer sucht sofort den Abschluss und Trapp klärt mit den Beinen!

69 Durch die vielen Unterbrechungen und Wechsel ist der Spielfluss etwas abhanden gekommen. Für die Basler ist das aber kein Problem, denn sie werden aller Voraussicht nach den ersten Dreier in der Gruppenphase einfahren.

71 Auswechslung bei Stade Rennes -> Flavien Tait

71 Einwechslung bei Stade Rennes -> Romain Del Castillo

70 Einwechslung bei FC Lugano: Filip Holender

67 Die Portugiesen sollen es richten! Adi Hütter wechselt ebenfalls und bringt jetzt Gonçalo Paciência für Bas Dost.

YB-Coach Gerardo Seoane weiß um die Schwere der Aufgabe. Der Gegner sei “eine absolute Topmannschaft, die uns alles abverlangen wird. Wir brauchen eine perfekte Leistung an einem perfekten Tag. Gleichzeitig dürfen sie aber auch nicht ihren besten Tag erwischen. Sie haben Königsklassen-Niveau“. Eine besondere Angelegenheit wird es für Saidy Janko. Der Außenverteidiger ist von Porto an Bern ausgeliehen. “Ich habe insgeheim schon bei der Auslosung auf sie gehofft. Zwar freut sich das ganze Team auf das Spiel, aber für mich ist es noch ein bisschen spezieller“, so der 23-Jährige.

70 Auswechslung bei FC Lugano: Eloge Yao

66 Ein Pass von Peter Michorl in die Spitze kommt nicht an. Es schleichen sich auch individuelle Fehler ein.

66 Einwechslung bei Eintracht Frankfurt: Gonçalo Paciência

66 Auswechslung bei Eintracht Frankfurt: Bas Dost

70 Auswechslung bei Vitória Guimarães -> Mikel Agu

70 Einwechslung bei Vitória Guimarães -> Pêpê

70 Gelbe Karte für Danilo Cataldi (Lazio Rom)

67 Mit Ivan Ignatyev verlässt auch bei den Gästen deren junger Stürmer den Platz. Neu dabei ist der aus der Bundesliga bekannte Routinier Marcus Berg.

65 Es bleibt beim etwas rüden Spiel. Die Gangart wird härter und so werden die Angriffe auf beiden Seiten früh unterbunden.

Die Rose-Truppe will ihrer Favoritenrolle nicht nur deshalb gerecht werden, um in der Gruppe J, in der außerdem noch die AS Roma und der İstanbul Başakşehir F.K. spielen, eingeplante drei Punkte einzufahren; es geht auch darum, die Heimmisere zu beenden. Nachdem in der Vorsaison die ersten acht Begegnungen vor eigenem Publikum gewonnen werden konnten, gelang seit dem 26. Januar kein einziger Dreier in der Hennes-Weisweiler-Allee mehr.

Wolfsburg qualifizierte sich bekanntlich als Sechster der vergangenen Bundesliga-Spielzeit direkt für die EL. Oleksandriya schloss die letzte Saison als Dritter in der Ukraine hinter den beiden Schwergewichten aus Donezk und Kiev ab - die beste Platzierung aller Zeiten für den Club aus der Zentralukraine, der auch zur direkten EL-Gruppenphasenteilnahme berechtigt. Zuvor war der FCO zweimal in den Qualifikationsrunden zur Euro League gescheitert.

69 Auswechslung bei Celtic Glasgow -> Boli Bolingoli-Mbombo

69 Einwechslung bei Celtic Glasgow -> Jonny Hayes

65 Das Spiel verliert etwas an Fahrt und wird nun von vielen kleinen Vergehen gestört. Im Mittelfeld packt Kostić bei Torreira zu und erneut ertönt die Pfeife des Schiedsrichters.

67 Einwechslung bei FK Krasnodar: Marcus Berg

67 Auswechslung bei FK Krasnodar: Ivan Ignatyev

66 Das solide Startelfdebüt von Stürmer Arthur Cabral ist nun vorbei. Ihn ersetzt der Defensivspieler Blas Riveros.

68 Auswechslung bei Getafe CF -> Enric Gallego

68 Einwechslung bei Getafe CF -> Mata

68 Auswechslung bei Standard Lüttich -> Renaud Emond

68 Einwechslung bei Standard Lüttich -> Felipe Avenatti

67 Gelbe Karte für Bálint Vécsei (FC Lugano)

Nach einem Foul an Zeca gibt es die erste Karte des Abends für den 26-jährigen Ungaren.

66 Einwechslung bei FC Basel: Blas Riveros

66 Auswechslung bei FC Basel: Arthur Cabral

63 Die Linzer müssen in dieser Phase aufpassen, dass der Gegner hier nicht doch noch ausgleicht.

67 Auswechslung bei Lazio Rom -> Valon Berisha

67 Einwechslung bei Lazio Rom -> Danilo Cataldi

67 Auswechslung bei Qarabağ FK -> Magaye Gueye

67 Einwechslung bei Qarabağ FK -> Araz Abdullayev

67 Auswechslung bei F91 Dudelange -> Laurent Mendy

67 Einwechslung bei F91 Dudelange -> Corenthyn Lavie

63 Gelbe Karte für Joe Willock (Arsenal FC)

Jetzt zieht Kostić die Gelbe für den Gegner und zwingt Willock an der linken Eckfahne zu einem plumpen Foul. Der nachfolgende Freistoß von Kamada endet jedoch mit einer verunglückten Bogenlampe von Kostić.

64 Glück für Lugano! Falk schafft es nicht, die Kugel aus wenigen Metern im Tor unterzubringen. Er bekommt sie von der rechten Seite, hat beim Schuss dann aber zu viel Rückenlage.

66 Tor für Standard Lüttich, 1:0 durch Florent Hanin (Eigentor)

66 Gelbe Karte für Fayçal Fajr (Getafe CF)

66 Gelbe Karte für Thibaut Lesquoy (F91 Dudelange)

61 Rosenborg Trondheim macht das nun geschickt. Die Norweger halten den Ball lange in den eigenen Reihen. Das bringt ein optisches Übergewicht im Mittelfeld.

64 Gelbe Karte für Aleksandr Martinovich (FK Krasnodar)

Krasnodars Kapitän fährt im Luftzweikampf mit Kevin Bua den Ellbogen aus und sieht deshalb die Gelbe Karte.

62 Gelbe Karte für Dominik Kohr (Eintracht Frankfurt)

Kohr bekommt es als Erster mit Pépé zu tun und kann den flinken Angreifer der Gunners nicht halten. Der Arm geht raus, ein Pfiff ertönt und dann leuchtet die Gelbe Karte im Flutlicht.

65 Gelbe Karte für Mikel Agu (Vitória Guimarães)

63 Mijat Marić steigt Michael Santos, dem einzigen Torschützen bisher, auf den Fuß und erobert so den Ball. Er kann den Pass nach vorne noch spielen, dann kommt der Pfiff des Schiedsrichters.

60 Einwechslung bei Arsenal FC: Nicolas Pépé

60 Versuchen die Linzer das Ergebnis zu halten? Es ist noch eine halbe Stunde zu spielen.

60 Auswechslung bei Arsenal FC: Emile Smith-Rowe

63 So gut wie alles scheint an diesem Abend gegen die Russen zu laufen. Vorne machen sie ihre zahlreichen großen Chancen nicht und hinten nutzen die Gegner ihre individuellen Fehler eiskalt aus.

60 Die Chacenverwertung steht Eintracht weiter im Weg! Nun hat André Silva auf der rechten Fünfer-Seite extrem viel Platz und kann nach einem abgefälschten Pass frei abziehen. Der Volley kommt und geht klar über die Latte...

64 Auswechslung bei Sporting CP -> Luciano Vietto

64 Einwechslung bei Sporting CP -> Jovane Cabral

64 Auswechslung bei PSV Eindhoven -> Mohamed Ihattaren

64 Einwechslung bei PSV Eindhoven -> Cody Gakpo

58 Einwechslung bei LASK: Marvin Potzmann

58 Auswechslung bei LASK: René Renner

63 Gelbe Karte für Anders Christiansen (Malmö FF)

63 Auswechslung bei F91 Dudelange -> Mehdi Kirch

63 Einwechslung bei F91 Dudelange -> Thibaut Lesquoy

Die Fohlen nehmen aus der Bundesliga Schwung mit in die Europa League, schließlich entschieden sie am Samstagnachmittag das Rheinische Derby beim 1. FC Köln mit 1:0 für sich. Die deutliche Überlegenheit spiegelte das Endergebnis, für das Pléa mit seinem Treffer in der 14. Minute nicht annähernd wider; Mönchengladbach ließ reihenweise gute Gelegenheiten ungenutzt und musste deshalb bis zum Schlusspfiff um den zweiten Saisonsieg zittern.

59 Arsenal steht in der Commerzbank-Arena weiter auf Konter und bereitet nun die Einwechslung von Neuzugang Nicolas Pépé vor. 80 Millionen Euro teuer und extrem schnell.

60 Auch Krasnodar wechselt ein Mal: Younes Namli ersetzt seinen Kollegen Kristoffer Olsson.

62 Tor für FC Sevilla, 0:1 durch Javier Hernández

60 Mit drei Spielern greifen die Gäste über die linke Seite an. Daprelà flankt den Ball dann lang an den zweiten Pfosten, erreicht dort aber nicht sein Ziel. Lavanchy hatte die Hereingabe falsch eingeschätzt und kann sie nur im Aus erreichen.

60 Einwechslung bei FK Krasnodar: Younes Namli

60 Auswechslung bei FK Krasnodar: Kristoffer Olsson

59 Zeit zum Wechseln für Basels Coach Marcel Koller: Für den Kapitän Valentin Stocker kommt mit Noah Okafor eine weitere Offensivkraft.

61 Gelbe Karte für Mehdi Carcela-González (Standard Lüttich)

In gewisser Weise ist es enttäuschend für die Schweizer, nun in der Europa League an den Start gehen zu dürfen. Gegen Roter Stern Belgrad war die Chance zum Einzug in die Champions League durchaus gegeben. Nach zwei Remis (2:2 zuhause, 1:1 auswärts) stand aber schließlich das Ausscheiden. In der Liga lief weitgehend alles nach Plan, durch das Unentschieden gegen den FC Luzern zuletzt (2:2) wurde die Tabellenführung aber an den Dauerrivalen FC Basel abgetreten. Es wird also Zeit für eine Reaktion.

57 Gelbe Karte für Birger Meling (Rosenborg BK)

Auch ein Norweger wird für einen zu harten Einsatz verwarnt.Meling sieht Gelb.

58 Einwechslung bei FC Basel: Noah Okafor

58 Auswechslung bei FC Basel: Valentin Stocker

60 Gelbe Karte für Raphinha (Stade Rennes)

57 Alu-Glück für Frankfurt! Xhaka tritt einen Freistoß aus fernen 30 Metern und niemand rechnet mit einem direkten Torschuss. Die eigentliche Flanke von rechts wird immer länger küsst dann die Latte!

55 Gelbe Karte für Petar Filipović (LASK)

Foul an Konradsen. Das war zu viel. Gelbe Karte für den Linzer.

59 Auswechslung bei Trabzonspor -> Doğan Erdoğan

59 Einwechslung bei Trabzonspor -> Abdülkadir Parmak

59 Tor für Celtic Glasgow, 1:1 durch Ryan Christie

55 Wird die SGE auch nochmal zwingender? Wieder sieht der Angriff toll aus, der Einschlag im Gunners-Netz bleibt abermals aus. Filip Kostić nimmt einen kurzen Querpass schnell auf und drückt den Ball aus halblinken zehn Meter zu unplatziert aufs Tor. Kein Problem für Emiliano Martínez!

57 Ein Freistoß von der linken Seite fliegt durch den luganesischen Strafraum und senkt sich am langen Pfosten zu Boden. Dort ringt Bengtsson mit seinem Gegenspieler, fordert ein Foul für sich, bekommt es am Ende aber kontra gepfiffen.

58 Gelbe Karte für Kenedy (Getafe CF)

58 Auswechslung bei FC Sevilla -> Joan Jordán

58 Einwechslung bei FC Sevilla -> Rony Lopes

58 Tor für APOEL Nikosia, 3:2 durch Andrija Pavlović

54 Was machen die Gäste aus Norwegen? Bisher wenig. Obwohl man mit 0:1 im Rückstand liegt, sind die Linzer aktiver.

53 Zu wenig! Bas Dost wartet im Fünfer auf eine Flanke von außen und geht bei einem leichten Kontakt von Sead Kolašinac sofort zu Boden. Für sowas gibt es keine Elfmeter...

57 Auswechslung bei Vitória Guimarães -> Léo Bonatini

57 Einwechslung bei Vitória Guimarães -> Bruno Duarte

57 Auswechslung bei Malmö FF -> Felix Beijmo

57 Einwechslung bei Malmö FF -> Eric Larsson

57 Auswechslung bei Celtic Glasgow -> Mohamed Elyounoussi

57 Einwechslung bei Celtic Glasgow -> Olivier Ntcham

52 Die Linzer drücken auf das 2:0. Guter Beginn bei den LASK-Kickern. Klauss bleibt in der Abwehr hängen.

54 Tooor für FC Basel, 4:0 durch Tonny Vilhena (Eigentor)

Was für ein eklatantes Abwehrverhalten von Krasnodar! Uroš Spajić spielt als letzter Mann in der Defensivreihe einen Fehlpass in die Füße von Kevin Bua, der von rechts außen eine halbhohe Flanke in Richtung Elfmeterpunkt schlägt. Dort kommt Krasnodars Tonny Vilhena angerauscht, der das Leder unglücklich aus wenigen Metern ins eigene Netz wuchtet.

Nach zwei neunten Plätzen hat sich Borussia Mönchengladbach durch Rang fünf in der Endabrechnung der Saison 2018/2019 zum fünften Mal in diesem Jahrzehnt für einen europäischen Wettbewerb qualifiziert. Der UEFA-Pokal-Sieger von 1975 und 1979 möchte unter dem neuen Trainer Marco Rose, der mit RB Salzburg schon für Furore in diesem Wettbewerb gesorgt hat, mindestens die Gruppenphase überstehen.

56 Tor für APOEL Nikosia, 2:2 durch Tomás De Vincenti

52 Aber die Arsenal-Konter sind weiter giftig! Pierre-Emerick Aubameyang sprintet vor den linken Pfosten von Kevin Trapp und scheint fast schon auf und davon. Martin Hinteregger eilt herbei und blockt den Schussversuch in der allerletzten Sekunde. Von der Tribüne ginbt es Szenenapplaus für die Einsatzbereitschaft des Österreichers!

55 Gelbe Karte für José Sosa (Trabzonspor)

52 Tooor für FC Basel, 3:0 durch Luca Zuffi

Und fast im direkten Gegenzug schlägt der FCB eiskalt zu! Silvan Widmer schlägt eine Flanke von rechts außen in die Mitte, wo Luca Zuffi einen Abpraller aus ca. zehn Metern im linken unteren Eck einnetzt.

53 Mit den Bildern des ersten Durchgangs im Hinterkopf geht die Führung für den FCK in Ordnung. Der Gastgeber war insgesamt aktiver und hatte die deutlich besseren Chancen, auch wenn es nicht viele waren. Lugano muss sich jetzt etwas einfallen lassen.

52 Was für eine Möglichkeit für die Gäste! Erst kann der freistehende Magomed Suleymanov einen Ball aus wenigen Metern nicht im Tor unterbringen, dann kann auch Ivan Ignatyev den Nachschuss nicht an Jonas Omlin vorbei setzen.

Ob allerdings wirklich gefeiert werden wird? Im Vorfeld der Partie machte vor allem die Meldung die Runde, es würden nur etwa 10000 Fans in der Volkswagen Arena erwartet. Der Verein nahm es mit Humor und gab über Twitter bereits Klaustrophobiker-Entwarnung, es gebe noch genügend Plätze im Stadion. Der unattraktive Gegner, die späte Anstoßzeit am Donnerstagabend und die noch fehlende Entscheidungsgewalt des ersten Spieltags tun da wohl ihr übriges.

50 Ein Schuss von Renner geht klar am Tor vorbei. Der LASK startet stark in die Zweite Halbzeit.

50 Der Wiederbeginn macht den Eintracht-Fans sicher Hoffnung. Erneut ist die SGE offensiv, aggressiv und wirft sich voll rein!

54 Tor für APOEL Nikosia, 1:2 durch Andrija Pavlović

49 Aufregung im Gunners-Strafraum: André Silva pfeffert den Ball kraftvoll vor das Tor und Kohr läuft von hinten ein. Mustafi will klären und grätscht Kohr hart, aber fair ab. Sehen ein paar Eintracht-Kicker natürlich anders...

53 Gelbe Karte für Bruno Fernandes (Sporting CP)

51 Gelbe Karte für Valentin Stocker (FC Basel)

Der Kapitän der Hausherren bringt Tonny Vilhena zu Boden und sieht zurecht Gelb.

48 Topchance für Klauss! Fast das 2:0 für den LASK. Der Brasilianer scheitert knapp. Pass von Frieser auf Klauss, der steht alleine vor Hansen und hebt den Ball knapp am Tor vorbei.

47 Keine Wechsel zur Pause. Wie werden die Linzer die Zweite Halbzeit anlegen? Kommt Rosenborg offensiv aus der Kabine?

50 Die Gäste wollen zu Beginn der zweiten Hälfte eine Reaktion zeigen und pressen nun deutlich höher als in der ersten Halbzeit.

47 Schon wieder fehlt nicht viel! Hinteregger bleibt auch nach Ballverlust gewillt und flankt den Ball doch noch von links vor die Butze. Dost ist aussichtsreich positioniert, geht hoch und köpft links vorbei!

51 Tor für F91 Dudelange, 0:2 durch Antoine Bernier

51 Gelbe Karte für Benjamin Verbič (Dynamo Kiew)

Dreieinhalb Jahre ist der letzte Europacup-Auftritt des VfL Wolfsburg mittlerweile her. Letzter Gegner: Real Madrid. Letztes Heimspiel: 2:0 gegen die Königlichen. Größer könnte der Kontrast zum heutigen Gegner kaum sein, denn mit dem FC Oleksandriya wartet heute ein Europa-Debütant auf die Niedersachsen. Nach schwierigen Jahren und zwei Relegations-Playoffs ist die Rückkehr auf das internationale Parkett dennoch eine große Erleichterung für die Grün-Weißen. Es darf wieder gefeiert werden in der Volkswagen Arena!

50 Tooor für FC København, 1:0 durch Michael Santos

Kopenhagen geht in Führung! Und das auf ziemlich einfache Art und Weise: Bengtsson verschafft sich mit einer Körpertäuschung Platz zum Flanken und bringt den Ball hinein. Am Fünfmeterraum steigt Michael Santos hoch und nickt die Vorlage unbedrängt ein. Luganos Torwart Baumann hatte sich verschätzt.

49 Früh in der zweiten Hälfte muss Lugano einen Wechsel vornehmen. Bottani scheint sich verletzt zu haben.

46 Es geht weiter in Linz.

Ein herzliches Willkommen zu den Spätspielen des Europa-League-Auftakts! Nach zweijähriger Abstinenz kehrt Borussia Mönchengladbach mit einem Heimspiel gegen den Wolfsberger AC auf die internationale Bühne zurück. Ab 21 Uhr fordert die Elf vom Niederrhein die Kärntner heraus.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

49 Einwechslung bei FC Lugano: Marco Aratore

49 Auswechslung bei FC Lugano: Mattia Bottani

Hallo und herzlich willkommen zum ersten Spieltag der Europa-League-Saison 2019/2020! Heute kommt es zu einem Duell, das im letzten Jahr noch eine Etage höher hätte ausgetragen werden können und damit einiges an Spannung verspricht: Die Young Boys aus Bern gastieren beim FC Porto. Anstoß ist um 21:00 Uhr.

46 Hinein in die zweiten 45 Minuten. Wechsel gibt es zunächst keine.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

47 Und die Gäste wechseln ein Mal: Für Ruslan Kambolov kommt Mittelfeldspieler Daniil Utkin in die Partie.

48 Tor für PSV Eindhoven, 3:1 durch Timo Baumgartl

46 Einwechslung bei FK Krasnodar: Daniil Utkin

46 Auswechslung bei FK Krasnodar: Ruslan Kambolov

46 Es geht weiter mit den zweiten 45 Minuten in Basel!

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Es geht weiter im Telia Parken!

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Auswechslung bei Trabzonspor -> Donis Avdijaj

46 Einwechslung bei Trabzonspor -> Daniel Sturridge

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Auswechslung bei CFR Cluj -> Lacina Traoré

46 Einwechslung bei CFR Cluj -> Billel Omrani

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Auswechslung bei APOEL Nikosia -> Antonio Jakoliš

46 Einwechslung bei APOEL Nikosia -> Musa Al Taamari

46 Auswechslung bei APOEL Nikosia -> Lucas Souza

46 Einwechslung bei APOEL Nikosia -> Joãozinho

Hallo und ganz herzlich willkommen zum Europa-League-Auftakt des VfL Wolfsburg! Die Wölfe empfangen daheim in der Volkswagen Arena den FC Oleksandriya aus der zentralen Ukraine.

45 Halbzeitfazit:

Pünktlich pfeift der Schiedsrichter zum Pausentee! Der FC Basel führt verdient mit 2:0 gegen den FK Krasnodar, der gerade in der Defensive deutliche Schwächen vorzeigte. Die Russen ließen den Bebbi in der Offensive viel zu viel Platz, die dann immer wieder über den flinken Kevin Bua diese Fehler ausnutzten. Nach dem ersten Basler Treffer in der 10. Spielminute, erholten sich die Gäste von dem anfänglichen Druck der Hausherren und kamen in Folge dessen auch zu mehreren guten Chancen. Doch FCB-Keeper Jonas Omlin rettete seine Vordermänner mehrmals mit guten Paraden. In der 40. Minute reichte den Bebbi ein Konter über Valentin Stocker, der den startenden Kevin Bua bediente, um das 2:0 zu machen. Bua schloss mit einem technisch feinen Heber über den Torhüter zum zweiten Treffer ab. Krasnodar bracht nun eine deutliche Leistungssteigerung, um den Sieg der Rot-Blauen noch zu verhindern.

45 Halbzeitfazit:

Eintracht Frankfurt geht nach insgesamt sehr positiven 45 Minuten nicht mit einer Führung in die Kabine, sondern liegt nach einem Konter-Tor der Gunners mit 0:1 hinten. Die SGE präsentierte sich von Beginn an druckvoll und erspielte sich bereits nach wenigen Minuten die ersten Gelegenheiten für das Führungstor. Frankfurt nervte Arsenal London dabei immer wieder mit aggressiven Zweikämpfen und beförderte den Ball zudem gefährlich vor das Gehäuse von Martínez. Im gegnerischen Fünfer fehlte der Mannschaft von Adi Hütter jedoch der Killerinstinkt. Die Gäste blieben lange unter ihren Möglichkeiten, schlugen dann aber in der 38. Minute eiskalt zu und bestrafen eine unachtsame Eintracht-Abwehr mit dem 0:1.

45 Halbzeitfazit:

Der LASK führt mit 1:0 im eigenen Stadion gegen Rosenborg BK. Das Spiel hatten die Linzer mehr oder weniger in der Hand. Taktisch ist man gut eingestellt und lässt nur wenige Trondheim Angriffe zu. Sie wenigen Torchancen wurden nicht genützt, bis kurz vor der Pause. Holland drückte einen Pass von Michorl gerade noch über die Linie. Psychologisch ein wichtiger Zeitpunkt für das 1:0. Man darf gespannt auf die Zweite Halbzeit sein. Denn vom LASK wird bestimmt mehr kommen.

45 Halbzeitfazit:

Zur Pause sind zwischen Kopenhagen und Lugano noch keine Tore gefallen. Die Teams brauchten die ersten zehn Minuten, um sich aneinander zu gewöhnen und dann traten die Dänen als spielbestimmend hervor. Sie kamen nach Flanken zu guten Chancen; setzten einen starken Kopfball und trafen den Pfosten. Nach einer guten halben Stunde trat Lugano dann im Angriff mehr in Erscheinung und kam selbst zu Möglichkeiten. Aber auch die Schweizer fanden noch nicht den Weg ins Tor. In der zweiten Hälfte ist noch alles offen.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Tooor für LASK, 1:0 durch James Holland

Der LASK geht praktisch mit dem Pausenpfiff in Führung. James holland trifft nach einer Vorlage von Peter Michorl. Den Eckball Pass drückt der Mittelfeldspieler mit der Hüfte über die Linie. Jubel auf der Gugl.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Der Ball will nicht ins Tor! Eintracht macht bis zum Tor von Martínez vieles richtig und spielt dorthin auch immer wieder starke, finale Pässe. Beim Abschluss fehlt die Effektivität. So auch bei Kostić, der sich jetzt bis zum rechten Pfosten durchtankt und dann mit einem Flachschuss am Keeper scheitert.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

45 Ende 1. Halbzeit

45 Vor ihm ist keine Anspieloption, also probiert es Vécsei selbst aus der Distanz. Er zieht von rechts noch leicht nach innen und jagt den Ball dann aus 30 Metern ins Nirgendwo.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

44 Auf der anderen Seite hat Wanderson wieder eine gute Szene: Der Brasilianer lässt halblinks seinen Gegenspieler alt aussehen und schießt dann mit dem rechten Fuß aufs obere rechte Eck. Sein Schuss fliegt nur knapp am langen Pfosten vorbei.

45 Gelbe Karte für Vegar Hedenstad (Rosenborg BK)

Gelbe für den Norweger. Der Zusammenstoß mit Renner wird ihm zugeschrieben.

44 Arsenal agiert mit dem 1:0 im Rücken selbstbewusster und hat in den letzen Minuten vor der Pause die Spielkontrolle. Eintracht muss dann doch erstmal neu hochfahren.

44 Wieder eine Unterbrechung. Renner und Hedenstad krachen zusammen und müssen kurz behandelt werden.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

43 Obwohl Krasnodar zwischenzeitlich offensiv aktiver wurde, sind die Gäste in der Defensive bisher viel zu wacklig! Immer öfters stimmen die Abstände bei den Russen nicht.

44 Gelbe Karte für Marcos Acuña (Sporting CP)

43 Kurz vor der Pause kommen die Hausherren wieder mit Kombinationen über die Seite. Thomas Goiginger bleibt in der Abwehr hängen.

42 Kamada bringt den Standard herein, doch diesmal ist die Arsenal-Abwehr sortiert. Mustafi befördert den Ball mit dem Schädel aus dem Fünfer .

41 Wie reagieren die Hessen auf diesen Schock? Die SGE macht erstmal unbeeindruckt weiter und schnappt sich eine Ecke von der rechten Seite.

42 Der Wechsel kommt etwas überraschend. Oder hat sich Tetteh in den ersten Minuten doch schwerer verletzt?

41 Einwechslung bei LASK: Dominik Frieser

41 Auswechslung bei LASK: Samuel Tetteh

41 Lugano hat wenige Minuten vor der Pause besser ins Spiel gefunden und ist nun auch in den Zweikämpfen präsenter. Custodio trennt Falk mit einem fairen Einsatz im Strafraum vom Ball und schlägt ihn erstmal weg.

41 Tor für CFR Cluj, 1:1 durch Ciprian Deac

41 Gelbe Karte für Lucas Leiva (Lazio Rom)

40 Tooor für FC Basel, 2:0 durch Kevin Bua

Der überragende Kevin Bua mit einem schönen Treffer zum 2:0! Valentin Stocker startet auf Höhe der Mittellinie einen Konter und spielt dann einen genialen Steilpass genau in den Lauf von Kevin Bua. Der schnelle Offensivspieler läuft ein paar Meter in den gegnerischen 16-er und schließt dann per schönem Heber ab.

38 Kommt Krasnodar vor der Pause nochmal zurück in die Partie? Einen Freistoß nach einem Handspiel von Raoul Petretta wird erstmal nicht gefährlich, doch im zweiten Versuch wird eine Flanke von Wanderson nochmal scharf. Der aufgerückte Uroš Spajić köpft die Kugel am langen Pfosten nur knapp am Kasten vorbei.

38 Im Rücken der Kopenhagener Abwehr schleicht sich Lavanchy frei und erhält das hohe Anspiel aus dem Mittelfeld. Er steigt zum Kopfball hoch und will die Flanke ins lange Eck legen. Gute Idee, Ausführung aber ein Stück zu hoch.

39 Die Schlussphase der Ersten Halbzeit läuft. Dabei greifen die Linzer wieder vermehrt an. Goiginger macht über die Seiten immer wieder Druck.

38 Tooor für Arsenal FC, 0:1 durch Joe Willock

Und jetzt sind die Gunners tatsächlich in Front, die gute Phase der SGE endet mit einem Gegentor! Eintracht Frankfurt arbeitet bei einem Konter zu langsam zurück und ist dann auch in den Zweikämpfen vor der eigenen Gefahrenzone zu passiv. Willock zieht ans linke Sechzehner-Eck und löffelt den Ball oben rechts in den Winkel. Bitter: Der Schuss wird für Trapp unhaltbar abgefälscht.

37 Dost! Bei einer Ecke stimmt die Zuteilung der Arsenal-Abwehr überhaupt nicht und der 178cm große Willock muss gegen Dost ran. Der Niederländer geht hoch und köpft das Leder knapp am rechten Kreuzeck vorbei!

37 Hansen fängt einen Pass auf Klauss sicher ab. Keine Gefahr. Die norwegische Abwehr steht bisher sehr gut.

38 Tor für Sporting CP, 2:1 durch Bruno Fernandes

38 Tor für Stade Rennes, 1:0 durch M'Baye Niang

38 Gelbe Karte für Valeriy Bondarenko (Vitória Guimarães)

36 Nach einem relativ riskanten Foul mit hohem Bein bekommt Sotiriou keine Karte, Lugano aber einen Freistoß. Er fliegt in den Sechzehner, Kopenhagens Abwehr beweist Kopfballstärke und entfernt ihn wieder aus dem Bereich.

34 Nach der Schrecksekunde um Sow flacht das Offensivspiel der Hessen etwas ab und Eintracht ist nicht mehr so schwungvoll. Arsenal London agiert nun stürmischer und kommt zu mehr Torraumszenen.

36 Der LASK kombiniert über Klauss und Holland. Dann kommt der Brasilianer über Umwege noch einmal zum Ball. Aber sein Schussversuch wird abgeblockt.

35 Nächster Eckball für die Hausherren: Kevin Bua bringt das Spielgerät hoch in die Mitte, wo Arthur Cabral sich im Luftduell durchsetzt und den Ball gut einen Meter über die Querlatte köpft.

34 Die Gäste werden oft durch Björn Johnsen gefährlich. Der Stürmer jagt einen Weitschuss weit über das Tor.

35 Carlinhos wird mit einem langen Diagonalpass in die Tiefe geschickt, kommt aber nicht hinterher. Der Ball setzt vor ihm, wird dadurch schneller und fliegt ins Seitenaus.

36 Gelbe Karte für Ailton (Qarabağ FK)

36 Tor für F91 Dudelange, 0:1 durch Danel Sinani

32 Trapp rettet für Sow! Djibril Sow ist im ersten Durchgang bislang durchaus anfällig und verstolpert den Ball nun vollkommen unnötig vor dem eigenen Sechzehner. Smith-Rowe ist daraufhin frei durch und Trapp verhindert das 0:1 mit schnellem Torhüterspiel und der Brust!

33 Tonny Vilhena mit einem schönen Laufweg in die gegnerische Hälfte! Kristoffer Olsson sieht ihn und spielt einen Steilpass in den Lauf des Niederländers. Vilhena lässt sogar noch seinen Gegenspieler mit einer Finte aussteigen, doch die anschließende Flanke ist zu weit für den mit gelaufenen Mitspieler.

35 Gelbe Karte für Hamari Traoré (Stade Rennes)

32 Da ist der erste richtige Torschuss der Gäste! Custodio legt am Strafraum quer zu Vécsei, der dann abschließt. Er visiert das kurze Eck an, schlenzt den Ball jedoch etwa zwei Meter daneben.

32 Es bleibt beim offenen Schlagabtausch. Der LASK ist aktiver aber Rosenborg macht bei Konter und Standards auf sich aufmerksam.

33 Gelbe Karte für Gastón Campi (Trabzonspor)

30 Eine halbe Stunde ist gespielt und der LASK bleibt weiter das bessere Team. Die Linzer machen Druck, Tetteh wird bei einem Pass in die Tiefe zurück gepfiffen. Knappe Entscheidung.

30 Eine halbe Stunde ist rum und noch immer hat Lugano keinen Torschuss abgegeben. Die Tessiner sind zu unkreativ im Angriffsspiel und es fehlt ab und zu auch an der körperlichen Durchsetzungsfähigkeit: An der Eckfahne wird Carlinhos mit dem Ball einfach ins Aus geschoben.

29 Dicke Gelegenheit für die Gunners! Spielerisch kann Arsenal momentan nicht mitgehen, dafür zünden die Konter: Aubameyang vernascht am linken Toraus Abraham und hält sich den SGE-Captain mit einer guten Ballbehandlung vom Körper weg. Es folgt der Heber in die Mitte, wo Willock seinen Volley knapp neben das linke Alu pfeffert!

30 Die Gäste sind nun besser in der Partie. Auch bedingt durch unnötige Fehler im Basler Aufbauspiel kommen die Russen zu gefährlichen Chancen.

28 Alexander Schlager hatte bisher nicht viel zu tun. Der Keeper fängt eine Flanke sicher ab.

30 Gelbe Karte für Idrissa Doumbia (Sporting CP)

28 Die Gunners wollen das Spiel beruhigen und halten die Kugel in der eigenen Reihe. Nach einer guten Minute ohne nervige SGE-Spieler knallt Keeper Martínez die Pille doch wieder zu den Hessen.

27 Doppelchance der Gäste! Omar Alderete mit dem leichtfertigen Ballverlust an der Seitenlinie. Kristoffer Olsson kann so mit Alderete im Rücken in den 16-er eindringen und aus wenigen Metern aufs Tor schießen. Keeper Jonas Omlin hält diesen Schuss und auch den Nachschuss vom freien Magomed Suleymanov pariert er.

26 Gelbe Karte für René Renner (LASK)

Taktisches Foul vom Linzer. Wichtig, denn da wäre Jensen durch gewesen.

27 Bottani dribbelt am dänischen Sechzehner herum und sucht die Lücke für den Schuss. Er verliert den Ball aber und beim Versuch, ihn zurück zu bekommen, begeht Vécsei ein ungeschicktes Foul.

28 Gelbe Karte für Charles Morren (F91 Dudelange)

27 Eintracht Frankfurt spielt bislang eine richtig gute 1. Halbzeit und ist dicht vor dem 1:0. 58% Ballbesitz, 10:3 Torschüsse, fast alles spricht für die Eintracht!

25 Viele Fouls im Spiel. Adegbenro legt Wostry, zuvor fiel Johnsen im Strafraum der Linzer. Kein Elfmeter. Und auch noch keine Karte.

25 Das war knapp! Ruslan Kambolov mit einem ersten Warnschuss in Richtung Tor der Bebbi aus 22 Metern. Hauchdünn fliegt das Leder am linken Pfosten vorbei.

24 Nächste SGE-Chance! Filip Kostić stellt den Turbo an und läuft Calum Chambers am linken Fünfer-Eingang chancenlos weg. Der Serbe visiert die rechte Ecke an und Emiliano Martínez pariert. Der Gunners-Keeper ist sofort am Boden und rettet mit den Fäusten.

24 Pfosten! Lugano bekommt den Ball nicht aus dem Sechzehner und entgeht dem Rückstand nur knapp. Pierre Bengtsson haut den Ball aus der Luft ans Alu. Er springt zurück ins Feld, aber niemand in den weißen Trikots des FCK steht dann in der Nähe.

23 Krasnodars großes Talent, Magomed Suleymanov, darf einen Freistoß aus über 30 Metern in den gegnerischen Strafraum schlagen. Doch seine scharfe Hereingabe kann niemand von seinen Mitspielern erreichen. Es gibt Abstoß für die Heimelf.

24 Die Partie bleibt zwar in der Hand der Linzer aber in den letzten Minuten blieb das Spiel eher ereignislos.

25 Tor für PSV Eindhoven, 2:0 durch Sebastián Coates (Eigentor)

25 Tor für Lazio Rom, 0:1 durch Bastos

23 Achtung: Auba will das Tor! Der ehemalige Bundesliga-Star geht halbrechts in ein Dribbling mit Abraham und schließt nach einem Wackler schnell ab. Es folgt ein kraftvoller Schuss, der links ins Toraus zischt.

22 Matvei Safonov rettet seine Gäste vor dem zweiten Gegentreffer! Einen Schuss von Fabian Frei aus 15 Metern kann der Keeper gerade so noch um den Pfosten lenken. Der anschließende Eckball wird nicht gefährlich.

22 Arbeiten die Hessen am 1:0? Auch wenn bisher die ganz großen Chancen fehlen, so ist die SGE dennoch enorm aggressiv und gewillt. Nach einem Durcheinander rollt der Ball nach hinten rechts, wo Bas Dost einen Schuss im Fallen knapp am linken Pfosten vorbeischiebt.

22 Die norwegischer Stürmerreihe ist derzeit abgemeldet. Der LASK wieder mit einem Vorstoß. Goiginger bleibt zunächst hängen, dann findet Klauss keinen Abnehmer.

23 Gelbe Karte für Scott Brown (Celtic Glasgow)

21 Kopenhagen hat inzwischen die Kontrolle übernommen und macht das Spiel. Mit langen Bällen geht es nach vorne und dann von den Seiten in die Mitte. Lugano hat Probleme, dies zu verteidigen und kommt selbst vorne nicht zu Möglichkeiten.

21 Cristian Ramírez hat bei einem Pass die Hand im Spiel. Es gibt einen Freistoß für den FCB von der rechten Seitenlinie. Luca Zuffi findet mit dieser Flanke aber keinen Abnehmer. Krasnodar klärt.

20 Ecken-Hattrick! Frankfurt nun mit einer guten Phase und viel Betrieb vor dem Gunners-Strafraum. Standards helfen jedoch noch nicht, gleich drei Ecken von Filip Kostić bringen keinen Erfolg ein.

21 Gelbe Karte für Odsonne Édouard (Celtic Glasgow)

20 Spielerisch ist der LASK das aktivere Team. Die Linzer wirken beweglicher und ambitionierter. Aber Achtung vor den Standards bei den Norwegern.

19 Krasnodar unter Dauerbeschuss: Eray Cömert probiert es aus über 20 Metern, doch der stramme Schuss fliegt ein paar Meter neben den rechten Pfosten.

19 Außennetz! André Silva überzeugt mit Übersicht und spitzelt die Pille vor das linke Alu. Filip Kostić nimmt den Ball perfekt an, kommt dann aber etwas aus der Balance und drischt das Leder am Ende gegen das Außennetz!

18 Die beste Chance bisher! Pieros Sotiriou kommt nach einer Flanke von links zum Kopfball und hechtet das Leder in die untere linke Ecke. Noam Baumann ist auf dem Posten und pariert.

19 Ein Schuss ist von Klauss zu schwach. Der Stürmer tankt sich durch, kann aber nicht richtig abziehen.

18 So geht das! Kombination zwischen Klauss und Holland. Der Brasilianer legt für Tetteh auf aber Andre Hansen pariert den Schuss.

17 Nächster Abschluss: Ausschlaggebend wieder eine Flanke von Kevin Bua, die Luca Zuffi am Elfmeterpunkt erreicht. Zuffi legt ab für Arthur Cabral, der die Kugel aus zehn Metern ins rechte obere Eck schlenzen will. Doch der Versuch misslingt und fliegt ein paar Meter über das Gehäuse.

19 Tor für PSV Eindhoven, 1:0 durch Donyell Malen

16 Das war etwas zu offensichtlich: Varela und Daprelà gehen beide zum Ball, der Luganesi will keinen Freistoß an der Strafraumkante riskieren und zieht leicht zurück. Varela will aber unbedingt den Kontakt haben, touchiert das Abwehrbein minimal und springt ab. Den Gefallen zu pfeifen, macht ihm der Schiedsrichter aber nicht.

18 Tor für Getafe CF, 1:0 durch Ángel

17 Die Linzer kommen meist über die rechte Seite. Michorl und Renner vertändeln aber den Ball. Abwarten, vielleicht wird das in den nächsten Minuten besser?

16 Trapp spielt mit! Saka ist wieder im Fokus und bedient nun Torreira mit einem Sahnepass vor das linke Alu. Trapp ist gefordert und krall sich das Spielgerät mit einer resoluten Klärung. Torreira bleibt beim Ball-Klau von Trapp liegen und muss kurz behandelt werden.

15 Krasnodar kann sich etwas befreien vom Druck der Hausherren. Der letzte Pass will bei den Russen aber noch nicht sitzen, weshalb die Defensivreihe der Rot-Blauen kaum gefordert wird.

15 Eine Vierteldtunde ist gespielt. Ein Weitschuss von Konradsen ist nicht gefährlich. Ansonsten machen hier die Linzer das Spiel.

14 Ganz viel Platz für Saka! Frankfurt lässt sich von einem einfachen Querpass zu leicht aushebeln und bietet Saka die Riesen-Chance. Der Arsenal-Stürmer mit der Nummer 77 hat 16 Meter vor dem Tor freie Bahn, geht jedoch den umständlicheren Weg und bedient nochmal Aubameyang. Dessen Schuss wird dann geblockt.

14 Kopenhagen zieht zwei Ecken hintereinander scharf vor den Kasten von Noam Baumann. Beim ersten Mal scheitert Sotiriou mit seinem Abschluss an einem Verteidiger, bei der zweiten Rutsche kann Lugano dann klären.

14 Weiterhin eine taktisch sichere Angelegenheit. Die Gäste kommen kaum zum Zug, der LASK bestimmt die Partie. So wirklich gefährlich war es aber bisher noch nicht.

12 Thomas Goiginger spielt sich schön durch und hat den Querpass im Visier. Er schiebt den Ball zur Mitte aber Hovland geht sicher dazwischen.

12 Kristoffer Olsson mit einer ersten Flanke in den Strafraum der Heimelf, doch die Basler können diese sicher aus der Zone schlagen. Krasnodar wirkt etwas überrascht vom Druck der Gastgeber.

12 Gelbe Karte für Martin Hinteregger (Eintracht Frankfurt)

Taktisches Foul: Hinteregger hält Smith-Rowe vor den Trainerbänken und macht den Trikot-Test. Klare Gelbe.

10 Nächster Versuch aus der zweiten Reihe! Nun nimmt Neuzugang André Silva Anlauf und knallt den Ball mit Karacho Richtung Kiste. Der Gewaltschuss vom rechten Sechzehner-Eck schlägt in der linken Werbebande ein. Ein knapper Meter fehlt!

12 Fischer kommt aus 15 Metern zum Schuss und zieht mit links ab. Er trifft den Ball nicht optimal und er rutscht ihm über den Fuß. So geht der Versuch mit Zug vom Tor weg auf die leere Tribüne dahinter.

10 Abseits von Johnsen. Der Norweger startet beim Pass in die Spitze etwas zu früh.

12 Gelbe Karte für Pablo Rosario (PSV Eindhoven)

9 Die Linzer kombinieren gut in die gegnerische Hälfte. Bisher sieht das schon sehr kompakt aus, was die Ismael Elf zeigt. Trondheim ist abgemeldet.

10 In den ersten Minuten ist die Partie ausgeglichen und spielt sich viel im Mittelfeld ab. Beide Teams versuchen es über die Außen, die bisher aber gut zugestellt werden und keine Räume an der Seitenlinie finden.

9 Bas Dost lauert! Die Eintracht setzt in den ersten Minuten aggressiv nach und will so Fehler der Arsenal-Abwehr bezwecken. Danny da Costa nutzt halbrechts ein freies Fenster und bugsiert den Ball hoch und weit vor den linken Pfosten. Dort läuft Dost bereits ein, doch Torhüter Emiliano Martínez ist schneller.

10 Tooor für FC Basel, 1:0 durch Kevin Bua

Die Bebbi krönen ihren starken Auftakt und machen das 1:0! Ausgelöst hat die Szene Aleksandr Martinovich, der Kapitän der Gäste, der in der eigenen Hälfte einen komplett unnötigen Fehlpass direkt in die Füße von Kevin Bua spielt. Dieser kann Tempo aufnehmen, in den 16-er eindringen und dann das Leder am herauskommenden Keeper vorbeispitzeln.

7 Nach einer weiteren Ecke kommt Tetteh zum Abschluss. Wieder eine recht gute Schussposition für den LASK. Knapp verpasst. Die Linzer spielen stark in den ersten Minuten.

7 Neu-Stürmer Arthur Cabral setzt den nächsten Abschluss auf das Tor der Gäste. Sein Schuss aus zwölf Metern bereitet dem Keeper von Krasnodar aber keine Probleme.

7 Carlinhos geht hart gegen Varela in den Zweikampf, der mit einer schnellen Bewegung nach innen ziehen will. Es gibt Freistoß für die Dänen, der sich im Gewusel vor dem Tor aber verliert.

6 Glück für Eintracht Frankfurt! Die Hessen lassen Arsenal ungehindert von links flanken und übersehen vor Trapp dann auch noch Torreira. Der Uruguayer muss den Ball eigentlich nur noch ins Netz hauen, ballert die Kugel aber meterweit drüber!

5 Basel ist am Drücker! Schon wieder tanzt Kevin Bua auf der linken Seite seinen Gegenspieler aus und flankt dann hoch auf den zweiten Pfosten. Dort steht Fabian Frei, der sich den Ball herunter pflücken kann und per Dropkick aus spitzem Winkel abschließt. Keeper Matvei Safonov pariert den Versuch gut.

5 Die Partie läuft wieder. Tetteh steht wieder und es geht weiter. Eines ist klar: Der LASK drückt in Richtung Tor der Gäste. Gute Anfangsphase.

4 Und jetzt muss Martínez halten! Kostić stoppt am linken Sechzehner-Ende gut ab und legt dann in den Rückraum zu Sow ab. Es folgt ein mittiger Fernschuss, den Martínez sicher aufnimmt.

4 Jensen gegen Tetteh. Die Partie ist kurz unterbrochen. Tetteh wird behandelt.

2 Die Abtastphase läuft und bietet uns direkt mal ein lustiges Bild. Arsenal-Keeper Emiliano Martínez bereitet einen Abstoß vor und bekommt gleich zwei Verteidiger zu Hilfe. Einer wartet am linken Fünfer-Rand, der andere rechts. Schlussendlich haut der Gunners-Torhüter das Leder dann aber doch in die Ferne...

3 Wieder Eckball für den LASK. Peter Michorl hebt den Ball in die Mitte. Die Gäste klären.

3 Lugano wagt sich ein erstes Mal in die Nähe des gegnerischen Strafraums. Bottani kommt über die linke Seite und wird, aber von Verteidiger Victor Nelsson abgedrängt und ins Toraus geleitet.

2 Kevin Bua ist auf links außen durchgebrochen und kann bis in den gegnerischen 16-er vordringen. Doch seine anschließende flache Hereingabe findet keinen Abnehmer.

2 Eine erste Ecke der Linzer wird über umwege gefährlich. Ein Schuss von Goiginger wird aber geblockt.

1 Und jetzt läuft das Kracher-Spiel! Die Gäste - heute in Rot und Weiß - stoßen an und eröffnen die Partie. Die Eintracht setzt auf ein schwarzes Outfit und nimmt sofort die Verfolgungsjagd auf. Schiri ist Davide Massa aus Italien.

1 Der Ball rollt in Kopenhagen!

1 Es geht los im Linzer Gugl Stadion. Die Linzer im Ballbesitz.

1 Los gehts im Joggeli! Wer holt sich die ersten Punkte in der Gruppenphase?

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

Was fehlt noch? Eine Choreografie! Die Eintracht-Fans legen sich wieder richtig ins Zeug und ziehen ein riesiges Transparent über den Block.

Die Mannschaften kommen auf den Rasen im Telia Parken. Angeführt werden sie vom portugiesischen Schiedsrichtergespann um Fábio Veríssimo. Der 36-Jährige pfeift sein zweites Spiel überhaupt in der Europa League.

In fünf Minuten geht es los. Die Spieler machen sich schon bereit.

Nächste Europapokal-Gala für Eintracht Frankfurt? Bald wissen wir mehr! Die Commerzbank-Arena ist bis auf den letzten Platz ausverkauft macht schon vor Anpfiff eine unfassbare Stimmung. Gleich kommen die Spieler aufs Feld!.

Ex-Nationalspieler und Weltmeister Mesut Özil steht heute nicht im Gunners-Kader und soll in London eher an seiner Fitness arbeiten. "Nach Watford ist mir lieber, wenn Mesut pausiert und danach für die Premier League bereit ist", so Emery. Özils erstmalige Pflichtspiel-Rückkehr nach dem DFB-Rücktritt fällt damit also aus. Aus deutscher Sicht steht dafür Shkodran Mustafi in der Startelf, Torhüter Bernd Leno sitzt überraschend auf der Bank.

Sein Gegenüber Fabio Celestini ist die Teilnahme an der Europa League eine "große Ehre". "Wir werden versuchen, das Beste daraus zu machen", meint er und wünscht sich eine Mannschaft, die spielt, kämpft und Mut hat. "Wenn das da ist, bin ich glücklich", so der 43-Jährige.

Das Spiel leiten wird der Finne Mattias Gestranius. Für den 41-Jährigen ist die Europa League kein Neuland. Seit der Saison 2014/15 pfeift er regelmäßig im zweithöchsten Vereinswettbewerb Europas. Heute wird er unterstützt von seinen Kollegen Jan-Peter Aravirta und Mikko Alakare.

Eventuell profitiert die Eintracht auch davon, dass der FC Arsenal zu Saisonbeginn noch nicht ganz in Form ist. Nach einem 1:3 beim FC Liverpool folgten in der Premier League zuletzt zwei 2:2-Unentschieden gegen Tottenham und Watford. Gegen Watford verspielte Arsenal eine 2:0-Halbzeitführung und schenkte dem Gegner mit zwei Abwehrfehlern einen nicht mehr für möglich gehaltenen Punkt.

"Ich erwarte einen Kampf", sagte Ståle Solbakken, Trainer der Dänen, im Vorfeld. Lugano sei ein "exzellentes Team mit guten Individualspielern" und daher müsse seine Mannschaft zusammenarbeiten und als Kollektiv auftreten. Er denkt aber nicht nur an heute Abend, sondern auch schon an die Zukunft: "Wenn wir drei Punkte holen, wird uns ein Sieg aus den anderen vier Gruppenspielen wahrscheinlich reichen, dass es zu einem Showdown mit Malmö Ende Dezember kommt", so der 51-jährige Norweger.

Trainerkollege Murad Musaev baut dagegen seine erste Elf im Vergleich zum 4:2-Sieg gegen Krylya Sovetov Samara nur auf einer Position um: Anstelle vom brasilianischen Stürmer Ari, beginnt der junge Ivan Ignatyev.

FCB-Coach Marcel Koller setzt personell, wie erwartet, auf eine stark umgebaute Startelf im Vergleich zum Pokalspiel am letzten Wochenende: Neben Keeper Jonas Omlin dürfen mit Eray Cömert, Silvan Widmer, Taulant Xhaka und Arthur Cabral gleich vier weitere neue Spieler von Beginn an auflaufen.

Will die SGE heute mit den Stars aus Nordlondon mithalten, benötigen die Hessen vor allem eine stabile Defensive. Eine ähnlich schwache Abwehrleistung wie bei der 1:2-Niederlage in Augsburg gilt es die gegen Gunners-Offensive um Pierre-Emerick Aubameyang unbedingt zu vermeiden.

Ein offizielles Pflichtspiel gab es übrigens zwischen den beiden Teams noch nicht. Allerdings begegneten sich die Beiden in einem Testspiel im Januar dieses Jahres. Im Trainingslager in Marbella gewannen die Schweizer die Partie mit 2:0.

Was die beiden Mannschaften vereint, ist ihre aktuelle Form und die jüngsten Ergebnisse. Beide haben ihren letzten drei Partien verloren. Außerdem haben beide drei Auswärtsspiele in Folge bestritten. Kopenhagen verlor das Rückspiel in der letzten Quali-Runde gegen Riga und auch in der heimischen Superliga gab es zwei Niederlagen: Ein 1:0 gegen Aalborg und ein 2:1 gegen den Hobro IK. Lugano hat zuletzt das Pokalmatch gegen Lausanne mit 3:0 verloren, nachdem es davor Niederlagen gegen Basel (2:1) und St. Gallen (3:2) gab.

Auch Kapitän David Abraham freut sich auf eine "emotionale Atmosphäre" und sieht zudem die Möglichkeit, Erfolge aus den internationalen Spielen auch in die Bundesliga zu übertragen: "Wichtig ist, dass wir die Euphorie in die Liga mitnehmen und auch dort die nötige Aggressivität an den Tag lagen", erklärte Abraham. Jene Wucht auf dem Platz und auf der Tribüne verhalf der Eintracht auch in der Quali zum Sieg gegen Strasbourg.

In dieser Saison nahm der Verein zum ersten Mal die Champions League in Angriff, was aber letztendlich durch zwei enttäuschende Leistungen in der Qualifikation gegen Olympiakos Piräus scheiterte. Durchaus beachtlich war immerhin das zuvorige Weiterkommen in der Quali gegen den portugiesischen Spitzenklub FC Porto. Für die heutige Partie im Basler Joggeli müssen die Südrussen auf Victor Claesson und Remy Cabella, zwei ihrer wertvollsten Akteure, verzichten. Ein gutes Omen für den FCB? Auch für die Basler spricht, dass Krasnodar in vier seiner letzten fünf Pflichtspiele mindestens zwei Gegentreffer einstecken musste.

Schiedsrichter ist im Gugl Stadion Donatas Rumsas aus Litauen gemeinsam mit Radius und Suziedelis.

Ähnlich gut sieht es bei den Gästen aus Russland aus: In der Premier Liga liegt Krasnodar punktgleich mit dem Titelverteidiger Zenit St. Petersburg auf Platz eins. Sich Respekt verschaffen, konnte das Team von Trainer Murad Musaev aber nicht nur seit dieser Saison. Der im Jahr 2008 gegründete Verein aus dem Süden Russlands schloss seit dem Aufstieg (2010) die Saison nie schlechter als auf dem zehnten Rang ab. In den letzten fünf Spielzeiten war man sogar immer unter den ersten fünf. Dies hatte zur Folge, dass der Unternehmer-Klub sich seit der Saison 2014/15 jeweils für die internationalen Wettbewerbe qualifizieren konnte und in der letzten Spielzeit sogar bis ins Achtelfinale der Europa League vorrückte.

10 Punkte hinter Leader Molde liegt Rosenborg derzeit auf Platz vier in der norwegischen Liga. Im vorjahr waren die Rosenborg Spieler in der europa League u.a. gegen Salzburg chancenlos.

Nach dem furiosen Ritt bis ins Halbfinale der Europa League – und dem unglücklichen Ausscheiden gegen Chelsea – will Coach Hütter die Messlatte für diese Saison aber nicht zu hoch hängen: "Das vergangene Jahr war mit dem Halbfinale und 14 Spielen außergewöhnlich. Sicher ist die Erwartungshaltung gestiegen, aber wir bleiben bescheiden."

Die Dänen sind nun schon zum 19.Mal in Folge in einem europäischen Wettbewerb dabei, immer wechselnd zwischen Champions und Europa League. Letzte Saison schied Kopenhagen in der EL-Gruppenphase Letzter in einer zugegebenermaßen namhaften Gruppe mit Zenit, Prag und Bordeaux aus. Im Sommer gewann der FCK wieder den dänischen Meistertitel und wagte einen neuen Angriff auf die Königsklasse. Auf dem Weg dorthin musste aber erst die Qualifikation bestritten werden und hier war in der dritten Runde Schluss gegen Roter Stern Belgrad, die es letztendlich auch bis in die CL-Gruppenphase schafften. Kopenhagen rutschte in die Europa League-Playoffs ab, gewann dort aber gegen Riga aus Lettland und sicherte sich einen Platz im Lostopf.

Der Gegner aus dem schönen Trondheim hat schon bessere Zeiten erlebt. Unvergessen sind die Erfolge Mitte der 1990er als man Teams wie Porto oder Milan in die Schranken wies. Derzeit ist man eher gutes mittelmaß und sicher auf für die Linzer "machbar".

Ranftl und Renner kommen über die Seiten. Hinten stehen Wostry, Wiesinger und Filipovic. Im Tor steht Schlager.

Die Linzer müssen heute Gernot Trauner vorgeben. Der Abwehrchef ist gesperrt. Vorne agiert heute Solospitze Klauss, dahinter Holland, Michorl, Goiginger und Tetteh sind die helfenden Kräfte in der Offensive.

Auch FCB-Coach Marcel Koller will mit dieser Mission gleich heute anfangen und "versuchen, das Spiel zu gewinnen". Verzichten muss Koller auf seine zwei Knipser Ricky van Wolfswinkel und den zuletzt so starken Top-Torjäger Kemal Ademi, der sich im Pokalspiel am Samstag eine Gehirnerschütterung zugezogen hat. "Eine Option könnte deshalb Arthur Cabral sein", meint der 58-Jährige. Der 21-jährige Mittelstürmer hat allerdings in dieser Saison nur 16 Einsatzminuten gesammelt, weshalb diese Entscheidung mit Risiko behaftet wäre. Generell schaut die Lage in der heimischen Super League aber ganz ordentlich aus: Mit 15 Punkten aus sechs Spielen liegen die Basler mit einem knappen Vorsprung auf dem ersten Rang.

Lugano war in der letzten Saison nicht im Europapokal vertreten, weil die Tessiner in der Super League-Saison 17/18 nur Achter wurden und der Abstiegsrelegation knapp entgingen. In der Saison 18/19 lief es deutlich besser und der FCL wurde am Ende Dritter, wenn auch nur aufgrund der zwei Tore besseren Differenz zu Thun. So konnte der Schritt zurück nach Europa gemeistert werden.

"Der Respekt vor Trondheim und der Europa League ist da. Aber wir sind der vollen Überzeugung, dass wir einen guten Start hinlegen", sprüht Ismael vor Selbstvertrauen.

Der LASK hat die Generalprobe gegen Sturm Graz mit einem 2:0 Sieg erfolgreich gestaltet. In der Tabelle sind die Linzer aktuell hinter den furiosen Salzburgern Zweiter.

"Wir sind ambitioniert, wissen, was wir können und dass wir uns vor keinem Gegner verstecken müssen", weiß Ismael schon im Vorfeld der Partie. Für ihn ist heute eine wichtige Partie am Start. Ein Dreipunkter wäre zum Start ideal.

Für Eintracht Frankfurt geht es mal wieder in den geliebten Europapokal. Die Hessen starten auch auf der internationalen Bühne in die neue Saison und treffen schon am ersten Spieltag auf den letztjährigen Finalisten Arsenal London. "Uns erwartet eine unglaubliche Atmosphäre. Wir müssen den Gegner neutralisieren und an unsere Stärken glauben. Es wird ein Topspiel", sagte Trainer Adi Hütter auf der Pressekonferenz.

Trainer Valerien Ismael ist ein ehrgeiziger Chefcoach. Der Franzose will gerade international mit den Linzern aufzeigen.

Die Gruppe kann man im Großen und Ganzen als ausgeglichen bezeichnen, keine der vier Mannschaften tut sich als haushoher Favorit hervor, aber auch niemand kann man als den absoluten Underdog bezeichnen. Neben Kopenhagen und Lugano befinden sich noch der ukrainische Hauptstadt-Klub Dinamo Kiev, sowie der schwedische Vertreter Malmö FF in der Gruppe.

Endlich wieder international! Das dürften sich die Verantwortlichen der Basler über das heutige Auftaktmatch denken. Denn nach dem letztjährigen Verpassen eines internationalen Wettbewerbs ist die Vorfreude bei den Rot-Blauen deutlich zu spüren. Auch wenn die Auslosung vor knapp drei Wochen am Ende keine großen Namen bereithielt: Mit Trabzonspor, dem FC Getafe und eben dem FK Krasnodar sind schwer einzuschätzende Teams in der Basler Gruppe gelandet. Kapitän Valentin Stocker ist sich sicher, dass es sechs schwere Spiele werden, auch gegen Krasnodar: "Viele haben das Gefühl, Krasnodar muss man klar schlagen, aber sie sind sehr stark. Sie haben große individuelle Klasse. Wenn wir weiterkommen wollen, dann müssen wir sicher zwei von drei Heimspielen gewinnen."

Trotzdem hat der oberösterreichische Traditionsklub den Blick auf die Europa League gerichtet. Der LASK will hier für Furore sorgen - ähnlich wie gegen den FC Basel in der Champions League Quali.

Der LASK hat die Champions League knapp verpasst. Die beiden knappen Niederlagen gegen Brügge schmerzen immer noch.

Hallo und herzlich willkommen zum ersten Spieltag der Europa League! Der FC Basel bestreitet seinen Auftakt in der ausgeglichenen Gruppe C gegen den russischen Vertreter FK Krasnodar. Anstoß ist um 18:55 Uhr.

Guten Abend und willkommen zur neuen Saison der Europa League! Der Fußball am Donnerstag ist zurück und hat wieder große europäische Duelle im Gepäck. In der Gruppe B geht es heute los mit der Partie des FC Kopenhagen gegen den FC Lugano. Das Spiel beginnt um 18:55 Uhr im Telia Parken.

Guten Abend und herzlich willkommen zur Europa League! Eintracht Frankfurt startet um 18:55 Uhr in die neue Europokal-Saison und startet beginnt direkt mit einem Kracher-Spiel gegen den FC Arsenal. Sorgen die Hessen wieder für Furore?