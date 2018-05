Für die Borussia und den Gabuner endet eine ebenso erfolgreiche wie turbulente Zeit. Aubameyang war stets treffsicher und "immer ein bunter Vogel" wie Zorc sagte - dabei aber trotz seiner Extravaganzen lange professionell und diszipliniert. Das änderte sich spätestens zum Jahreswechsel: Aubameyang, nun ganz offensichtlich äußerst wechselwillig, schaltete auf Provokation. Er quartierte seine Familie im Spanien-Trainingslager im Mannschaftshotel ein, er schwänzte die Abschlussbesprechung vor dem Spiel gegen den VfL Wolfsburg (0:0), für das er dann suspendiert wurde. "So kann es nicht weitergehen", schimpfte Zorc, auch die Mitspieler des 28-Jährigen reagierten zunehmend mürrisch. Auch für das Spiel bei Hertha BSC (1:1) wurde er wegen mangelnder Trainingsleistung nicht in den Kader berufen, bei seinem Einsatz am vergangenen Samstag gegen den SC Freiburg (2:2) wirkte er lustlos. Am Montag erschien er als geladener Zeuge beim Prozess um den Sprengstoffanschlag auf den Mannschaftsbus im April 2017 krankheitsbedingt nicht vor Gericht. Am Dienstag entschwebte Aubameyang bereits mit einem Learjet in Richtung London. Mit einem goldenen Geländewagen war das Enfant terrible mit seinem Tross am Dortmunder Flughafen vorgefahren.