Auswärtstorregel auf der Kippe

Kein Wunder, sorgen die Verbände mit ihren strikten Normen doch dafür, dass die äußeren Bedingungen an den Spielorten sich immer mehr angleichen. Außerdem lassen sich Spieler und Schiedsrichter wesentlich weniger vom Heimpublikum beeindrucken als früher und die meist bequeme Anreise erfolgt nach UEFA-Reglement am Vortag der Spiele.



Bei der Sitzung des UEFA-Exekutivkomitees in Rom, auf der die Regel diskutiert wird, wird es zwar voraussichtlich noch zu keiner Entscheidung kommen. Die Tendenz geht aber deutlich in Richtung einer Reform. So warb in Rom Exko-Mitglied Davor Suker eindringlich für die Abschaffung der 1965 eingeführten Regelung. Es dauert nicht mehr lange", sagte Suker ZDF-Reporter Markus Harm.