Ayrton Senna - 25 Jahre nach seinem Tod

Sport - Aryton Senna (2/10)

Am 1.Mai 1994 ereignet sich der tragische Unfall: In der siebten Runde des Grand Prix von San Marino kracht der Rennfahrer in die Betonmauer der bekannten Tamburello-Kurve. Am späten Nachmittag erliegt Senna den schwerwiegenden Kopfverletzungen.