Hinze und Grabosch überraschen mit WM-Gold

"Es fühlt sich an wie ein Traum. Ich dachte, ich spinne. Dass wir so schnell gefahren sind, ist unfassbar", sagte Hinze, und Grabosch fügte hinzu: "Dieser Tag wird uns ein Leben lang verfolgen. Wir haben hart gearbeitet, aber dass so eine Zeit herauskommt, hätten wir nicht gedacht. Wir gehen mit einem Weltmeister-Trikot in die Heim-WM. Das beflügelt uns für die nächsten Tage."



Zu den ersten Gratulanten gehörten die langjährigen Teamsprint-Dominatorinnen Kristina Vogel und Miriam Welte . "Es macht Spaß das zu sehen. Die gehen ihren eigen Weg, manchmal wächst man mit seinen Aufgaben", sagte Vogel. "Vielleicht war es auch das Richtige für sie, dass die zwei Alten weg sind und Platz für Neue machen. Jetzt sind sie dran. Sie machen es toll", ergänzte die mehrfache Weltmeisterin Vogel.