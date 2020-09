Im Jahr 1906 ging der damalige Star der deutschen Radsport-Szene Walter Rütt mit dem Niederländer John Stol in New York an den Start. Das Duo gewann und wurde gefeiert wie Popstars. Dieses Ereignis soll mit dazu beigetragen haben, dass 1909 in der Ausstellungshalle am Zoologischen Garten in Berlin das erste Sechstagerennen Kontinental-Europas ausgetragen wurde. Hunderttausend Exemplare verkaufte das Fachblatt "Rad-Sport" zu der Zeit am Tag, die neu entdeckte Mobilität lockte auch in Deutschland die Menschen auf die Bahnen. "Das Geknatter der Motoren scheint eine geradezu berauschende Wirkung auf die Zuschauer auszuüben", zitiert der Tagesspiegel die "Rad-Welt".