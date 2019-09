Homeruns “Made in Germany”

Baseball lernte er an der John F. Kennedy-Schule kennen. An der deutsch-amerikanischen Bildungseinrichtung im Stadtteil Zehlendorf war Kepler in einer Klasse mit dem heutigen VfL Wolfsburg-Profi John Brooks. Er fand Gefallen an diesem in Deutschland eher untypischen Spiel. Und er hatte so viel Talent, dass seine Mutter bald im Internet nach besseren Vereinen für ihren Max suchen musste. Über die Berlin Challengers und Berlin Sluggers kam Kepler auf das Baseball-Internat der Regensburg Legionäre. In Deutschland ist dies in seiner Sportart das Nonplusultra.