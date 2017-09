Deutsche Basketballer verpassen Gruppensieg

Nur 18 Stunden nach dem Achtelfinaleinzug mit dem Sieg über Italien erwischte die Auswahl des Deutschen Basketball Bunds einen mäßigen Start. Schnell lag Litauen 6:0 vorne, immer wieder kämpften sich Schröder & Co. wieder heran. Doch vor allem in der Verteidigung konnte das deutsche Team zunächst nicht an die «Defensivschlacht» gegen Italien anknüpfen. Immer wieder kam Litauen durch Offensivrebounds zu zweiten Wurfchancen und nutzte diese konsequent. Nach nur vier Minuten nahm Coach Chris Fleming die erste Auszeit - langsam kam seine Mannschaft in den Kampf unter den Körben.