FC Bayern leiht Perišić aus

"Ich freue mich sehr, zurück in Deutschland zu sein. Der FC Bayern ist einer der größten Klubs in Europa. Wir wollen nicht nur in der Bundesliga und im DFB-Pokal, sondern auch in der Champions League angreifen“, wird Perišić in der Mitteilung der Bayern zitiert. Ihm winkt ein Debüt bereits am Freitag zum Bundesliga-Start der Bayern gegen Hertha BSC (Freitag, live im ZDF).