Bayern mit Meisterparty light zur Triplejagd

"Wir haben gerade in der Kabine mit Bier angestoßen und jetzt konzentriert sich die Mannschaft schon wieder auf den Mittwoch. Wir wollen unbedingt ins Halbfinale", sagte Rummenigge. Das Hinspiel gewannen die Münchner mit 2:1. Das Finale am 26. Mai in Kiew lockt - und das Endspiel im DFB-Pokal am 19. Mai in Berlin ist ein weiteres Ziel.